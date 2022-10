Hajdú Péter párja 27 kilót fogyott, mert attól rettegett, hogy nem elég jó anya

Lassan 8 hónapja annak, hogy megszületett Hajdú Péter és Láng Eszter kisfia. A bájos kismama imádja az anyaságot, annak ellenére is, hogy a testében végbemenő hormonváltozások miatt a gyermekágyi depresszió jeleit vette észre magán: az első napokban szinte megállás nélkül csak sírt. Szerencsére azóta újra a régi, igaz, van valami, ami talán már sosem fog elmúlni. A kis Dominik a szeme fénye, talán ez az oka annak, hogy túlságosan aggódik, vajon mindent jól csinál-e. Olyannyira stresszelt ezen, hogy enni sem tudott.

“Sajnos nem a sport és az egészséges étkezés által fogytam le. Friss anyukaként annyira stresszeltem, hogy enni sem tudtam. Szégyellem, de ez az igazság. Nem egy követendő példa az enyém, de ezt teszi a paramamiság”

– vallotta be a Bestnek Hajdú Péter kedvese, aki nincs egyedül azzal, hogy túlságosan félti a kisbabáját.

Nem csillapodott Horváth Éva félelme

Horváth Éva tavaly adott életet második kisfiának, Alexnek. Első gyermeke születésekor azt mondta, igazi paramami és mint később kiderült, ez a második gyermeke születésével sem változott meg. Erre főként akkor döbbent rá, amikor az öthetes kisbabájához orvost kellett hívnia a nem csillapodó láza miatt.

“Nehezen bírom idegekkel, mert paramami vagyok. Kristófnál is az voltam, de úgy éreztem, hogy ez enyhülni fog Alexnél. Viszont Kristóf esetében nem volt csecsemőkori megbetegedés, az első két évben szinte meg sem fázott. Ezért tölt el aggodalommal a mostani helyzet, mintha mi sem változott volna a paramamiságot illetően" – mondta el korábban a Borsnak.

Som-Balogh Edina rajongóitól féltette újszülött kisfiát

Som-Balogh Edina mindent megtett azért, hogy tökéletesen felkészüljön az anyaságra, ezért egy olyan magánkórházban hozta világa a kisfiát, ahol több szakápoló napokon át segítséget nyújtott neki és mindenre megtanították, amit tudnia kell ahhoz, hogy a kórházból hazaérve a lehető legjobban végezze az anyai teendőit. Ám nem csak emiatt választotta az intézményt, aminek a nevét mindvégig titokban tartotta.

“Az is fontos a számukra, hogy ebben az intim időszakban anyuka és babája a legnagyobb nyugalomban és biztonságban lehessen, hiszen ilyenkor akármilyen kedves is a rajongók érdeklődése, az is zavaró lehet” – árulta el akkor lapunknak Edina egyik ismerőse, s hozzátette, az anyuka féltette a rajongóktól a kicsit.



Kocsis Korinna minden elérhető könyvet elolvasott

A Miss Earth Hungary 2009-es győztese 4 hónappal ezelőtt adott életet első kisfiának. A várandóssága alatt sok szakirodalmat elolvasott a témában, több szakértővel beszélgetett, előadásokra járt és egy pár napos elsősegély tanfolyamot is elvégzett, hogy maximálisan felkészült legyen a kisbabája érkezésére.

Ám sajnos gyakran ez sem garancia arra, hogy minden zökkenőmentesen menjen, Korinna hónapok óta kialvatlansággal küzd, ami megnehezíti az egyébként is aggodalmaskodó édesanya dolgát.



Nagy Adri bevallotta, túlságosan félti a gyermekét

A színésznő már a kisfia érkezése előtt is tudta, hogy túlfélti majd őt. Ez az érzés az évek múlásával sem csillapodott, a félelmeiről és az akkor három esztendős kisfiáról a NYÁR21 műsorában mesélt.

“Túlságosan féltem őt. Mikor egyszer a férjem kivitte a SUP-pal a nyílt vízre, azonnal ráadtam a mentőmellényt és a karúszót, mert ő még nem tud olyan jól úszni. Rettenetesen aggódtam, nehogy valami baja essen” – vallotta be őszintén Adri, aki nemrégiben elmondta, alig várja, hogy a kis Beninek testvére szülessen.