Fokozódik a botrány: Alekosz is beleszállt VV. Bécibe

Mint azt korábban megírtuk, Young G Béci feleségét, Norinát nagyon sok kritika éri a Nyerő Páros című műsor miatt. Baukó Éva is megfogalmazta véleményét a sztárpárról, amit Béci sem tudott szó nélkül hagyni:

Fotó: Szabolcs László

– Drága Évikém, tudom, hogy nincs szükséged hírverésre körülötted... Sose volt! Írd már le azt is, hogy pár hónapja hívtak minket és úgy nyaltad a kis fenekünket, mint eddig senki. Kérdezgettél, infókat akartál kifacsarni... sajnos annyira szánalmas egy sz*r nő vagy, hogy ilyet a világ nem b*szott. Kérlek járd végig a pszichiátria osztályt, ahova elfelejtettél menni, mert te még az orvosoktól is okosabbnak érzed magad! Édes, szerencsétlen, nyomorult nő... Egy szerencséd volt a VV-ben is... annyira ferde hajlama volt a másik beteg Alekosznak, hogy miatta az lettél, aki ma vagy... egy senki!

– fogalmazta meg gondolatait Éviről és Alekoszról Young G, de arra nem számított, hogy Alekosz erre reagálni fog egy tőle szokatlan, visszafogott módon:

– Annak idején Friderikusznak megmondtam. Egy alomból valóknak nem megyünk. Ezért én most sem teszem. Nem megyek neki Bécinek. Rác Úr stílusát mindenki ismeri, az ország 2011-ben megbüntette azt. A családját ért folyamatos hányattatásai-betegségei miatt sajnálom őt. Kérem, mihamarább próbáljon meg visszailleszkedni a többségi társadalomba, az agresszivitást és a vulgarizmust kerülje, és a televíziózástól, mint számára teljesen ismeretlen fogalomtól, tartózkodni szíveskedjék. Inkább nyissa meg újra a pecsenyését! Oda szívesen elmegyek. Sok sikert, Béci! Nagy Alekosz: a Győztes – reagált higgadtan Nagy Alekosz