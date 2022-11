A YouTube-on az első, a rádiókban az első 3000-be se fért bele G.w.M

Elgondolkodtál már azon, ki a legnépszerűbb hazai zenész a Youtube-on vagy épp a Spotiy-on? Nos, nem feltétlenül az, akit a rádióban hallasz nap mint nap – derült ki a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) 2021-es hallgatottsági- és nézettségi listájáról, melyen a fent említett két online platformot vizsgálták. Kiderült, az előadók közül Kulcsár Edina párja, G.w.M lett a befutó:

dalait 93,5 milliószor nézték meg a netezők a videómegosztón.

Ehhez képest rádióba összesen 79-szer került egész elmúlt évben, ami egész konkrétan a 3.770. helyre volt elég.

2021-ben G.w.M-et néztük a legtöbben a YouTube-on. Az idei év alighanem még több kattintást hoz számára Fotó: YouTube

A második egyébként Burai (75,7 millió megtekintés), a harmadik T. Danny (64,6 millió megtekintés) lett.

Élnénk a gyanúperrel, hogy idén is G.w.M lesz az első: Kulcsár Edinával való kapcsolatának köszönhetően azok is megismerték, akik eddig nem hallották a nevét, ráadásul mostanában már a tévében is gyakorta látni, elég, ha a Párharcra gondolunk.

A zeneszámok közül Nemazalány és Sofi Üres Szívek dala vitte a pálmát 19 millió megtekintéssel, a őket Azahriah és Desh Mind1 című száma, valamint Tóth Andi Néztek-e követett, 15 millió feletti kattintással. Közülük a Mind1 ért el komolyabb rádiós játszást csupán, 1.937 lejátszással bekerült a rádiós TOP100-ba – írja a Femina oldala.