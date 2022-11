Talpig fukszban Kulcsár Edina: Így kell kinéznie egy rapsztár feleségének!

Mint a közelmúltban megírtuk, Kulcsár Edina átadta G.w.M-nek a gyeplőt: párja határozza meg többek közt a modell öltözködését is. Egyszer már tartottak egy nagyobb szanálást, amikor átnézték a harmadik gyermekét váró anyuka ruhásszekrényét, most pedig alighanem Márk megmutatta, milyen is lehet az új Edina. Annyi fukszot akasztott rá, amennyit csak nem szégyellt, az eredményt pedig Insta-sztorijában, egy rövid videón mutatta meg azzal a felkiáltással:

Így kell kinéznie egy rapsztár feleségének!

Két óra, aranyláncok és persze egy hatalmas kereszt: ez a felhozatal Fotó: Instagram-sztori

Persze alighanem csak viccnek szánták a felékszerezést, amin Edina is nevetett, de azért láthatóan igyekezett elfordulni a kamerától.

Apropó, feleség: korábban a pár arról beszélt, mostanában annyi minden történt velük, hogy egy darabig nem terveznek házasságot. Persze az is igaz: azóta Csuti és Kulcsár Edina válását is kimondták, így technikai akadálya részéről nincsen az újabb frigynek.