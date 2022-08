Tóth Andi legújabb klipje újabb segélykiáltásnak tűnik

Tóth Andi hamarosan újabb dallal jelentkezik, bepillantást engedett abba a videóklipbe, ami a Lélegeztető címet kapta. Azt egyelőre nem tudni, hogy a szerzemény mikor íródott, de az eddigiek alapján a témája kísértetiesen hasonlít az egy évvel ezelőtt kiadott Néztek című számára, amiben keményen helyretette a mocskolódó kommentelőket. Nem mellesleg mára több, mint 25 millió megtekintést kapott a videó.

A Lélegeztető szövege egy kis aggodalomra ad okot. Andi imád zenélni, a közönség pedig imádja hallgatni, így mindenki reméli, hogy az általa írt mondatok a múltban íródtak.

“Már megint ugyanoda tartok,

Alkut kötnék még az ördöggel is,

Kardot rántok újra, mindig fölösleges,

Ugyanoda zuhanok, próbálkozom,

Úgyis tudom, hogy majd feladom.”

A rajongók abban bíznak, hogy Andinak sikerült túltennie magát a bántó szavak okozta károkon és a most megjelenő dal szövege a múltbéli sérelmekre épül. Már csak azért is, mert nemrég jelentette be, hogy újra rátalált a szerelem, Marics Peti személyében.