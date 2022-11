Újabb részletek: Piti dílerként bukott meg a ValóVilág sztárja

Csak kapkodjuk a fejünket, a rendőrök egymás után kapják drogozáson a hazai hírességeket. Kezdődött Herczeg Zoltán divattervező októberi lebukásával, majd folytatódott az egyik legismertebb hazai énekesnő ijesztő történetével, aki bekokainozva vágta fel az ereit.

Ezúttal Sopronban fogtak el egy ismert személyt, méghozzá a ValóVilág egyik döntősét Fotó: Shutterstock

Most újabb hal akadt horogra, egy soproni illetőségű egykori valóságshow-szereplő. A híradásokból kiderült, hogy a férfi szerepelt a ValóVilágban, méghozzá nem is rosszul, hiszen a döntőig is eljutott, emellett korábban rendőrként dolgozott. Ezen információk alapján elképzelhető, hogy VV Hunorról lehet szó, aki a játék kilencedik évadának ezüstérmeseként végzett. Már többen is az ő nevét emlegetik az ügy kapcsán, aki a villába költözésekor így nyilatkozott:

– Először jó ötletnek tűnt, hogy zsaru legyek, aztán rájöttem, hogy jobban érdekel a bulizás, meg az autók és természetesen a legfontosabb: a csajozás!

Hunor 2020-ban költözött Sopronba, hogy ott kezdjen új életet, de a jelek szerint valami nagyon félresiklott.

Hallottunk már régebben is pletykákat, hogy anyagot árul, de állítólag piti díler volt, kis tételben játszott

– mondta a Bors megkeresésére a volt ValóVilág-játékos egyik közeli ismerőse.