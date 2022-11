Herczeg Zoltán: „úgy jó a buli, ha kemény” - döbbenetes videó!

„Rengeteget szívunk. Hogy mit? Mindent!” - mondja egy néző Herczeg Zoltán divattervező egyik divatbemutatóján, a Hajógyári szigeten, melyet egy döbbenetes videófelvétel örökített meg.

Herczeg Zoltán most is előzetesben ül Fotó: Pozsonyi Zita

A videónak különös aktualitást ad, hogy Herczeg Zoltán lakásán és autójában többféle kábítószert talált a rendőrség. Az ügy súlyát jelzi, hogy hiába kérte szabadlábra helyezését, azt jogerősen is elutasította a bíróság, így most rács mögött várja az ügy fejleményeit. A divattervező mellett egy másik embert is elfogtak, őt már szabadlábra helyezték, amiből arra lehet következtetni, hogy Herczegnél volt több drog.

A napokban újabb gyanúsítottat tartóztattak le az ügyben, ami azt mutatja, hogy egy egész droghálózatról lehet szó. Kérdés, hány ismert emberről derül még ki, hogy életében jelentős szerepet játszik a kábítószer, és esetleg nemcsak élt, de kereskedett is vele.

A Bors által fellelt YouTube videómegosztó csatornán lévő videót a Kettőnégy blog riporterei forgatták Herczeg Zoltán divatbemutatóján, ahol a hallottak alapján a kokain állt a középpontban. Maga Herczeg azt mondja: „úgy jó, ha kemény”, mármint a műsor, a buli. Hogy ezt mire érti?

„Ennyire látszik? Vagy mire gondolsz?" - kérdezett vissza Mészáros Árpád Zsolt, amikor megkérdezték tőle, hogy mennyi drog szokott fogyni az öltözőjükben. "Nálunk nem kevés fogyott, de nem általam" - felelte Vastag Csaba, de Szabó Győző válasza is elég érthető: "Én nem láttam semmit, kérem" - mondja nevetve a színész. "Ne vegyetek kábítószereket, hanem legyetek manökenek és akkor ingyen van" - teszi fel az i-re a pontot Hajdú Steve a riportban.