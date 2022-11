Háborognak a drogbotrányba keveredett énekesnő szomszédai: El akarok költözni!

Már egy hete tartja lázban az országot a kérdés, hogy ki lehet az az énekesnő, akit október 27-én szállítottak kórházba rendőri kísérettel. Erre azért volt szükség, mert a vérében kábítószert és alkoholt is találtak, sőt, úgy tudni, megpróbált végezni is magával. A Borsnak korábban egy szomszéd megszólalt, de most felkerestük a ház többi lakóját is, akik egyöntetűen azt mondják, elegük van már a folytonos hangoskodásból.

A szomszédoknak sok fejfájást okoz a drogbotrányba keveredett énekesnő (képünk illusztráció) Fotó: Shutterstock

– Nem egyszer fordult már elő, hogy bulikat csapott maguknál. Hatalmas hangzavar és általában hangos zene társul ezekhez a „kis” baráti összejövetelekhez – mondta a Borsnak az egyik szomszéd, aki után több másik ottlakóval is beszéltünk és mindannyian megerősítették az elhangzottakat.

Gondolkodtam már azon is, hogy el akarok költözni innen.

Többször szóltunk nekik, de egyszerűen képtelenek felfogni, hogy zavarja a lakóközösséget – mesélte egy földszinti lakó, aki a lépcsőházban gyakran hallotta, milyen állapotok uralkodnak az énekesnő lakásában.

– Fáj a fejünk, fáj a fülünk. Nem tudom, miket csinálnak ott bent, de az biztos, hogy bőven rontja a mi lakásunk értékét, hogy ennyire nem nyugodt az ingatlan.

A szomszédok elmondása szerint az énekesnő nem először húzta ki a gyufát. Van, aki csak hanyagul legyint, gondolván, majd abbahagyják, de sokan – és ez a többség – nem bírja már tovább a folyamatos feszültséget.