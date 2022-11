Újabb drogbotrány a sztárvilágban - ValóVilágosok, akiknek kisiklott az élete

VV Hunor – legfrissebb botrány

Dobos Hunor Fotó: RTL SAJTÓKLUB

Dobos Hunor, a valóságshow 9. szériájának ezüst érmese nem túl hízelgő okokból került címlapokra a napokban: ő lehet a legfrissebb drogbotrány főszereplője. Hunor 2020-ban költözött Sopronba, hogy ott kezdjen új életet, de a jelek szerint valami nagyon félresiklott. A városban beszélték már egy ideje, hogy talán drog forgalmazásából keresi a pénzét a volt valóságshow-szereplő:

– Hallottunk már régebben is pletykákat, hogy anyagot árul, de állítólag piti díler volt, kis tételben játszott – árulta el Hunor egy közeli ismerőse a Borsnak.

VV Fanni – prostituált volt, meggyilkolták

Novozánszki Fanni

Novozánszki Fanni a 7. évadban tűnt fel. A prostituáltként dolgozó fiatal lány 2017-es eltűnése az egész országot megrázta. Holtteste ma sem került elő, de a rendőrség szerint Fanni egyértelműen gyilkosság áldozata lett. 2022. július 13-án, nem sokkal tíz óra előtt pedig ítélet is született az ügyben: B. Lászlót, a lány volt párját bűnösnek találták és életfogytiglani szabadságvesztésre ítélték. Az ügy másodfokon folytatódhat tovább, ám akármilyen ítélet is születik, Fanni családja már sosem kapja vissza az életvidám, 24 éves lányt – írta korábban a Ripost.

VV Anett – majdnem belehalt a szeánszba

Béres Anett

A műsor harmadik évadának csinos szereplője, Béres Anett kis híján életét vesztette a nyáron, mikor is részt vett egy teaszeánszon, ahol úgynevezett ayahuasca teát, egy dél-amerikai tudatmódosító szert ivott. A szeánsz rosszul sült el számára: egy gazda találta meg a szőlőjében összetört csontokkal, ruhák nélkül, eszméletlen állapotban. Hatórás életmentő műtétet hajtottak végre rajta, a teljes felépülés pedig még mindig várat magára.

VV Aurélio – börtönben ül

Caversaccio Aurelio

A hatodik évad győztese, Caversaccio Aurelio már a műsorban is megmutatta: nem az a tipikus jófiú típus. Kint a rendőrséggel is meggyűlt a baja: 2017-ben emberrablás miatt letartóztatták, s 3 év 5 hónap börtönbüntetést kapott. Idén februárban vonult be a börtönbe: a rácsok mögött tudta meg, hogy apa lesz.

Gyermeke azóta megszületett, Aurélio pedig nagyon várja, hogy megismerje.

VV Segal – megjárta a börtönt

Czifra Tamás Fotó: TV2

Segal, azaz Czifra Tamás a 3. széria egykori balhés miskolci szereplője a műsor után hét évet ült börtönben drogcsempészetért. Szabadulása óta mintaértékű életét él, ételfutárként dolgozik, és igyekszik minél több időt családjával, köztük kisfiával tölteni.

VV Indián – épp megúszta a börtönt

Fotó: TV2

Serbán György, azaz Indián a ValóVilág 3. évadában mutatkozott be a nagyközönségnek. 2018 őszén drogügyéért jogerősen másfél év felfüggesztett börtönbüntetést kapott.

– Balatonon dolgoztam nyáron pultosként, napi 12–14 órákat. Alkalmanként fogyasztottam drogot, kellett, hogy bírjam az iramot. De sohasem kereskedtem kábítószerrel. Házkutatást tartottak nálam, de nem találtak semmit. Annál az embernél viszont igen, aki vádalkut kötött rám – vallott akkor a bíróságon az akkor már nagypapa.

VV Krisztián – öngyilkos lett

Fotó: Facebook

ValóVilág 6. szériájának szívtiprója, Bata Krisztián váratlan hirtelenséggel hunyt el idén nyáron. Sajtóértesülések szerint egy osztrák kisvárosban lévő első emeleti albérlete ablakából vetette ki magát. A Bors akkor felkereste egy ValóVilágos barátját, aki lapunknak elárulta:

– Úgy hallottam, hogy az első emeletről kiugrott és egy karabinert kötött a nyakába, így lett öngyilkos.

Csak találgatni lehet, mi vezetett a tragédiához: egyesek szerint rosszul bánt a lányokkal, ezért rendőrségi ügybe is keveredhetett nemrégiben, mások pedig úgy tudják, halálos közúti baleset részese volt, s a börtönbüntetéstől tartva választotta ezt az utat.