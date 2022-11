Kocsis Korinna: A szülés előtt is elmentem imádkozni

Kocsis Korinna mélyen tiszteli a régi családi hagyományokat, és ezek mentén éli életét. Így hát mi sem volt természetesebb annál, hogy kisfiát a tradíciók és hite miatt is minél előbb részesíti a keresztségben. A dolog érdekessége, hogy ugyanaz az atya keresztelte meg a volt szépségkirálynő kisfiát, aki annak idején magát Korinnát is.

A gyönyörű anyuka a Borsnak mesélte el, milyen érzésekkel gondol a hétvégi eseményre.

Gyönyörű, családias szertartásvolt, szűk családi körben ünnepeltünk.

Római katolikusként tartjuk a hagyományokat, és a keresztelő után természetes, hogy első áldozó is lesz a fiúnk később. Fontos a hitünk, gyakran megfordulunk a templomban is – avatott be bennünket hétköznapjaiba, és azt is elmesélte, hogy milyen kötődése van babája keresztelőpapjához.

– Ő a keresztapám, anno engem is ő keresztelt, egyébként esperes plébános. Mivel a kisfiam már fél éves, így elérkezettnek láttuk, hogy felvegye a keresztséget, és az atya a legjobb választás ehhez. A keresztszülőségre a bátyámat és a feleségét kértük fel. Azért őket, mert nagyon szoros köztünk a családi kötelék – mesélte kedvesen Korinna, aki elmondta, hogy mindennapjai része az imádkozás, és erre fogja tanítani idővel a fiát is.

Korinna bátyját és feleségét választotta fia keresztszüleinek Fotó: Facebook

Szülés előtt is elmentem imádkozni a templomba, valahogy annyira megnyugtató volt

– mondta nosztalgiázva a szépséges műsorvezető, elmesélve azt is, hogy egy ideje már nem szoptat, mert elapadt a teje, így kisebb munkákat könnyebben el tud vállalni. Emellett úgy érzi, jót tesz neki, hogy kicsit kimozdulhat otthonról.