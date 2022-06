Nehéz helyzetbe került a magyar édesanya: "Mostanában nem sokat alszunk"

Sok veszély leselkedhet egy újszülöttre, amint kikerül édesanyja vigyázó pocakjából. Kocsis Korinna még csak 5 hete, május 11-én adott életet első kisfiának, és érthető módon egy kissé aggódva szemléli, hogyan fejlődik kisbabája. A szépséges anyuka nagyon vigyáz magánéletére, így eddig még a nevét sem árulta el a picinek, most azonban a Borssal kivételt tett, és beleshetünk az első otthon töltött hetek eseményeibe.

5 hete szült Kocsis Korinna Fotó: Instagram

Míg Korinna édesanyja kicsit bébiszitterkedett, a szépségkirálynő válaszolt nekünk kérdéseinkre.

Jól vagyunk, köszönjük szépen, habár mostanában nem sokat alszunk, mert egy hete hasfájós lett a pici. Ezt kicsit nehezen viseljük, elég sokat sírdogál. Azt gondoltam magamról, hogy milyen laza leszek, mégis hajlamos vagyok aggódni – mesélt a kismama az első időszak nehézségeiről, és hozzátette, hogy már a gyerekorvosát is hívta, hogy mit tehet, hogy jobb legyen a pici pocakja.

"A szoptatás csodákra képes! " Fotó: Instagram

– Most különböző cseppekkel próbálkozom, de megfogadom anyukám tanácsait is, és utánaolvasok, ha úgy érzem, elvesznék a túl sok információ között – mondta a mindig mosolygós műsorvezető-modell, aki egyébként kirobbanó formában van, hiszen a terhesség alatt is csak 10 kilót, a baba és a magzatvíz súlyát szedte magára. A kismama világ életében sportolt, a várandóssága alatt végig edzette testét, hisz benne, hogy a legjobban így tudja karban tartani magát, de van egy másik titkos módszere is.

A szoptatás csodákra képes! Pedig többet eszem, mint a várandósság alatt, hogy legyen tejem. Nem diétázom és egyelőre amíg az orvosom nem ad zöld utat a hat hetes kontrollon, addig nem sportolok. Hála Istennek nagyon jól egymáshoz szoktunk az elmúlt hetekben a kisbabámmal – folytatta a korábbi Miss Europe, aki mihamarabb szeretne visszatérni a televíziós munkájába is. Azt azonban elképzelni sem tudja, hogy idegenre bízza gyermekét, főleg, amíg ilyen kicsi. Amikor eljön az ideje, azt is tudja, ki vigyáz majd a babára.

A pici baba Mozart zenéjével nyugszik meg a legjobban Fotó: Kormos Nikoletta / Instagram

– Szerencsére anyukámra mindig számíthatok. Még olyan törékeny, ezért a látogatókkal is vigyáztunk. A barátokat sem hívtunk át eddig, hiszen a vírusok nagy veszélyt jelentenek egy újszülött szervezetére, féltjük őt, hiszen az első babánk – zárta le a beszélgetést Korinna, aki elárulta azt is, hogy már a pocakjában sokat hallgatott a pici Mozartot, és úgy tűnik, a komolyzene is segít a hasfájós időszakban, hogy megnyugtassa a babát.