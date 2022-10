Kocsis Korinna több hónapja alig alszik: „próbálok átlendülni a kialvatlanságon”

Kocsis Korinna 5 hónappal ezelőtt adott életet kisfiának. A bájos anyuka az első hónapok nagy részét otthon a négy fal között töltötte, ahogy korábban fogalmazott a Borsnak, már az is kikapcsolódás volt a számára, ha elment a boltba vásárolni. A helyzetét az sem könnyítette meg, hogy éjszakánként gyakran kellett felkelnie a picihez, így csak 2-3 órát tudott aludni.

– Egy fokkal már jobbak az éjszakák, bár még most is eléggé kemények, de ebbe már beletörődött a szervezetem és próbálok átlendülni a kialvatlanságon. Ő már este 8-9 óra körül elalszik, én viszont mindig is úgy működtem, hogy későn feküdtem le. Gyakran hajnali öt-hat órakor kel, de közben három óránként még felébred és olyankor megetetem – kezdte Korinna, aki az utóbbi időben egyre több eseményen vett részt meghívott vendégként.

Korinna és kisfia, élete első rendezvényén, a Nemzeti Vágtán

– Sokáig otthon voltunk, nagyjából 3 és fél hónapig csak védőnőhöz, gyerekorvoshoz mentünk és persze a rendszeres napi séták miatt indultunk útnak. Néhány nap múlva 5 hónapos lesz, most már egész nagyfiú, most volt az első megjelenés a Nemzeti Vágtán, ahová gondoltam, kiviszem egy órácskára. Gondoltam, megpróbálom, hogy viszonyul egy rendezvényhez, de nagyon ügyes volt, le a kalappal előtte, gyakorlatilag végigaludta az egészet. Nemrég pedig egy képzőművészeti vásár megnyitóján voltunk. Kicsit aggódtam, hogy nehogy a kis komfortzónáján kívül kerüljön, de szerencsére nem volt baj, nagyon jól érezte magát, sok impulzus érte és végig nézelődött - mesélte örömmel Korinna, aki örül, hogy a pici túl van már a hasfájós időszakon, igaz a kihívások ezzel még nem értek véget, mivel hamarosan kibújik a kicsi első fogacskája.

– Már 2-3 fogzást segítő géllel kísérletezek és van hűthető rágókája is. Még nem bújt ki egy foga sem, most veszi kezdetét ez az időszak, de ahogy mindenki mondta, mindig lesz valami – tette hozzá nevetve.