Hatalmas öröm – Megérkezett Caramelék második gyermeke

Molnár Ferenc Caramel és felesége, Szilágyi Szilvia májusban jelentette be, hogy úton van a második gyermekük. A kismama várandósságát nyomon követhették a rajongóik a közösségi oldalán, így az örömhírnek is ott adott hangot a ma már kétszeres anyuka. Sőt, egyben a kisfiú nevét is elárulta.

Molnár Miron Ferenc. Ő a legszebb szülinapi ajándék, amit csak kaphatok.

Mind a ketten jól vagyunk! Csodálatos baba – írja a kórházban készült fotó mellé Szilvi.

