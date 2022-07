Csodaszép kismama: Ekkorát nőtt Caramel gyönyörű feleségének pocakja

Már közel két hónapja annak, hogy Caramel és gyönyörű felesége, Szilvi bejelentették: második gyermeküket várják. A csodaszép kismama azóta is rendszeresen számol be várandósságáról közösségi oldalán: azt is megosztotta például követőivel, amikor először érzezte a baba mozgását.

Szilvi ezúttal a nyaralásukról mutatott egy pillanatot, amikor éppen a nyári napfényt élvezi egy napozóágyon.

A fotón jól látszik, mekkorát nőtt már a hamarosan kétgyermekes anyuka pocakja.