Rossz döntést hozott gyermekükkel kapcsolatban Caramel és felesége

Kamaszként azt gondolta Caramel felesége, Szilágyi Szilvia, hogy csak egy gyermeke lesz. Azonban az élet mást hozott, nemsokára megszületik a második babája. A kismama az Instagram-oldalán válaszolt kérdésekre, az egyik követője pedig arra volt kíváncsi, hogy tudott ilyen türelmesen várni éveket az újabb gyermekre.

Szofi gyógyulása akkora hálás és megelégedettséget hozott az életembe, hogy azt éreztem, nekem már ez maga a csoda… és ha csak Ő lesz nekem, az tökéletesen elég. Igazi áldás, hogy mégis megtapasztalhatom, most milyen az, amikor mindkét nemből megadatik és egyszerre két gyermeket tudhatok magaménak!

– válaszolta Szilvia, aki azt is elárulta, eddig 10 kilót hízott a terhesség alatt. Kiderült, ha a második gyermek is kislány lett volna, az Ella nevet kapja, de már a fiú nevet is kiválasztották.