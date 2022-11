Gáspár Zsolti: Mi főztünk Demcsák Zsuzsi gyerekeire, míg ő Dominikán volt

A Farm VIP műsorvezetője, Demcsák Zsuzsa és a TV2 reality-jének gazdája, Gáspár Zsolti nem titkoltan mély, szinte már családi kapcsolatot ápolnak. Többször is elmondták, hogy mindig számíthatnak egymásra. Olyannyira, hogy az ősz elején, amikor Demcsák Zsuzsát a munkája Dominikára szólította, ilyen távolságból is számíthatott barátja segítségére.

Zsuzsira csak úgy tudok tekinteni, mint egy rokon. Korábban sokat segített nekem, még az első évad forgatása alatt, de a harmadik szériában is sok szakmai tanáccsal látott el. Annyira megszerettük egymást, hogy többször is elmentünk vacsorázni velük

– kezdte a Borsnak Zsolti.

Gáspár Zsolti és Demcsák Zsuzsa nagyon összebarátkoztak a Farm VIP forgatásai alatt Fotó: Bánkúti Sándor

Korábban az éppen válófélben lévő Demcsák Zsuzsa is elmondta a Borsnak, hogy a dominikai forgatások alatt többször is beszéltek, és még a gyerekeiről, Tamaráról is Benedekről gondoskodott Zsolti.

– Természetesen gondoskodtunk róluk. A feleségem főzött nekik, amit becsomagoltunk, és mivel volt dolgom Budapesten, elhoztam nekik. Ismernek, nagyon kedvesek voltak és örültek neki – mesélte Zsolti, aki szinte már nagybácsiként tekint Zsuzsa gyerekeire.

De nem csak a gyerekekről gondoskodott, hanem Demcsák Zsuzsira is gondolt. Hazaérkezésére kis háztájival várta.

– Zsuzsinak, miután megérkezett, küldtem házi kolbászt, hogy végre egy kis hazait tudjon enni – mosolygott kedvesen.