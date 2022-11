Megszólalt Demcsák Zsuzsa: most már csak magamra számíthatok!

Demcsák Zsuzsát hosszú hónapra szólította a munkája a Karib-térségbe. ám még a gyönyörű környezet sem enyhítette gyermekei hiányát, és az egyre erősödő honvágyát sem. Dominika után most itthon, a családja körében igyekszik kipihenni fáradalmait, valamint válása bejelentése után újragondolni a jövőjét. Lapunknak most először nyilatkozott a gyönyörű műsorvezető arról, milyen volt hazatérni.

– Nem tudom szavakba önteni, mennyire jó itthon lenni! – nyilatkozta vidáman Zsuzsa. A gyerekek, Tamara és Benedek már alig várták édesanyjuk érkezését, akikkel több ezer kilométerre voltak eddig, azonban Zsuzsa külföldről is igyekezett részt venni életükben.

– Online igyekszem minden programjukban részt venni, így a szülői értekezletek és a fogadóórák sem maradhatnak el – mesélt korábban a családi kulisszákról a csinos híresség. Zsuzsa azt is elmondta, ki az mégis, akire minden helyzetben számíthat.

Édesanyámra mindig, és saját magamra számíthatok

– vallotta be Demcsák, hiszen feltételezhetően az örömteli hazaérkezést kissé beárnyékolja a nemrégiben történt szakítása, melyet indiai férjével, Krishan Dangwal-lal közösen jelentettek be közösségi oldalaikon. Zsuzsa rendkívüli módon védi magánéletét, így a szakításról többet nem, de arról, hogy milyen változásokat fedezett fel gyermekeiben hazatérte után, szívesen mesélt még.

Fotó: Nanasi Pal

– Már elutazásom előtt készültünk arra, hogyan kell majd helyt állniuk, nyilván a barátaim és a nagyszülők segítségével. De nagyot nőttek és felnőttebbek lettek. Mindennél büszkébb vagyok rájuk! – tette hozzá a kétgyermekes anyuka, aki most a TV2 Farm VIP harmadik szériájának műsorvezetői szerepében tündököl, s ahogy a többi évadban, most is Gáspár Zsolti gazdával, régi bizalmasával látható minden hétköznap este a képernyőn.

– Zsolti egy nagy ajándék az életemben. Amíg Dominikán voltam, akkor is sokat beszéltünk, sőt még a gyerekeimről is gondoskodott itthon. A Farm VIP harmadik évadának forgatása pedig szerintem minden eddiginél jobb volt. Alig várom, hogy a nézők is annyira szeressék, mint amennyire mi szerettük készíteni – zárta le a beszélgetést lelkesen Demcsák.