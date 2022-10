Visszatért a Dancing With The Starsba a babát váró Kulcsár Edina

Amikor a Dancing With The Stars idei évadát bejelentették, még Kulcsár Edina neve is ott szerepelt a táncosok mögött. Aztán augusztusban kiderült: Edina gyermeket vár, ezért úgy döntött, visszalép a versenytől, helyét pedig Berki Mazsinak adja át. Épp ezért sokan lepődhettek meg, amikor a második műsorban Stohl András szájából többször is elhangzott: ma Kulcsár Edina is itt lesz.

A volt szépségkirálynő végül a táncprodukciókat követően lépett színpadra, mint a hétfőtől induló, ám még korábban felvett Párharc című kalandreality egyik játékosa.

Edina elárulta: nagyon jó itt lennie a stúdióban. Egyik szeme sír, másik pedig nevet, hiszen mégis egy boldog helyzet miatt kellett visszamondania a versenyt. A Párharc egyébként szült egy fura helyzetet is, ugyanis Varga Viktor is szerepelt benne, aki anno keményen kritizálta Edina szakítás után kiadott dalát. A volt szépségkirálynő ennek kapcsán elárulta: rendezték a nézeteltéréseket, de azért azt is megjegyezte, szerencse, hogy G.w.M és Varga Viktor a kamerák előtt találkozott, és nem mondjuk az utcán...