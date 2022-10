Berki Mazsi: Elfelejtettem mindent

Egy igazán életvidám táncot, a jive-ot kellett színpadra vinnie a Dancing With The Stars színpadán Berki Mazsinak és táncpartnerének, Bonyhádi Ferencnek. Mazsi korábban a Borsnak is arról beszélt: reméli, hogy megmutathatja és visszakaphatja régi, életvidám önmagát. Ez a tánc, ez a produkció erről szólt, illetve szólt volna.

Sajnos azonban jive-juk nem nyerte el teljes mértékben a zsűri elismerését. Facundo Arana szerint nem volt meg a kommunikáció Mazsi és táncpartnere közt, és a többiek is arról beszéltek: valami hiányzott. Végül 30 pontot kaptak, pedig Mazsi még egy spárgát és egy vagány nyakba ugrást is bevállalt.

Mazsi jó pár vagány mozdulatot bevállalt, sajnos a zsűrit mégsem győzte meg Fotó: Vaskó Tamás

Berki Mazsi elárulta: a próbákon sokkal jobban ment a tánc, és itt mintha mindent elfelejtett volna. Partnere is úgy érezte, sokkal jobban izgultaz élő adás során, mint korábban, amikor csak készültek.