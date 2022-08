Megmutatta Béres Anett, milyen állapotban volt a kórházban

Béres Anett újabb képeket osztott meg a kórházban töltött három hetéről. A képeken látható, hogy mennyire megviselték a történtek. Az ágyban fekvő Anettnek a keze szinte teljesen be van kötve és a vállán ott van a hátmerevítő két pántja is. A kép mellé azt is leírta, hogy jól érezte ott magát, mert tudta, ha nem ott lenne, akkor valószínűleg a temetőben lenne. Nem győzte azt sem hangsúlyozni, hogy mennyire hálás az ott dolgozóknak, akik rengeteget segítettek neki.

„Mivel három hét hosszú idő, ezért több nővérrel is közelebb kerültünk egymáshoz. Nagyon figyelmesek és kedvesek voltak. Mivel fekvő beteg voltam, ezért sok mindenre meg kellett kérném őket, de mindig próbáltak segíteni!”

Külön négy ápolót is kiemelt, akikkel állításuk szerint nagyon közel kerültek egymáshoz. Volt olyan közöttük, aki a szülinapján is vele volt. De minden ott dolgozónak nagyon hálás és soha nem fogja elfelejteni, amit érte tettek.