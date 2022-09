Csuti elárulta, ki az, akinek ki tudja mutatni az érzelmeit

Csutit megviselte az elmúlt időszak: válása Kulcsár Edinával garantáltan nem lesz zökkenőmentes, az is megterhelő lehet, hogy a volt szépségkirálynő nem csak boldog új párja oldalán, de már gyereket is vár tőle, miközben az üzletember szakított szerelmével. Miközben Edina a közelmúltban arról mesélt: boldogtalan volt, ezért a munkába menekült, Csuti a Mokka vendégeként vallotta be: bizony a történtek nyomot hagytak benne, ami miatt úgy döntött, szakember segítségét kéri.

Ráadásul Csutinak nem csak az utóbbi hónapoksikerültek rosszul: mint mondja, itt évekről van szó, és eddig egyszerűen ezeket nem tudta kibeszélni senkinek.

– Van egy szakember, aki segít. Nem feltétlen mondanám, hogy pszichológus, egyszerre coach, mentor, lelki támasz. Kétszer találkoztam eddig vele, és minden jól halad. Annyi minden történt az életemben, hogy magammal kapcsolatban is vannak alapkérdéseim. Az érzéseimről eddig is nehezen beszéltem, az biztos. Hogy miért, többek közt erről is beszélgetek a doktornővel. Ha most kellene azt mondanom, hogy zárkózott vagyok-e érzelemkimutatás szempontjából, akkor azt gondolnám, igen. Közben milyen fura, hogy vele meg milyen egyszerűen és könnyen tudok beszélni mindenről, ami számomra is megdöbbentő – magyarázta Csuti.