Kulcsár Edina vallomása: A boldogtalanságom elől a munkába menekültem

Sokat fordult Kulcsár Edinával a világ egy év alatt. Férjével szétváltak útjaik, Csuti helyett a rapper, emellett ugyancsak kétgyermekes szülő G.w.M mellett találta meg a boldogságot. Ráadásul a közelmúltban bejelentették: közös babájuk lesz. Edinának addig persze még hivatalosan is el kell válnia, amit a gyerkőc érkezése sürget, a felvett hitelek pedig nehezítenek.

G.w.M mellett rátalált mindarra, amit eddig hiányolt az életéből Fotó: Szabolcs László

Úgy tűnik azonban, a volt szépségkirálynő végre magára talált. Míg korábban a Borsnak arról beszélt, gyermekei édesapjával sikeresen kialakítottak egy olyan rendszert a láthatásokra, ami mind nekik, mind Medoxnak és Ninának jó, most a Blikknek elárulta: gyerkőceit új párja is imádja, ugyanakkor G.w.M nem akar az apjuk helyébe lépni:

– Márk csodálatos apja lesz a babánknak, nem is kívánhatnék nála jobbat. Nemcsak a saját gyerekeivel, hanem az enyéimmel is nagyon jól kijön. Imádják egymást, de egy percig sem akar pótapjuk lenni, hiszen nekik van igazi édesapjuk, aki aktív részese maradt az életüknek. Ezt pedig Márk maximálisan tiszteletben tartja – magyarázza Edina, aki az is felfedte: sok változást vezetett be az életében, hogy elkerülje a múlt hibáit.

Visszavett a munkából

– Az nem volt normális és hosszútávon bírható, amit az elmúlt években csináltam. Rengeteget dolgoztam, folyton hajtottam, ahelyett, hogy megéltem volna a pillanatokat.

A problémáim és a boldogtalanságom elől menekültem a munkába, ami miatt nemcsak lelkileg, de testileg is kimerültem.

Most viszont visszavettem a tempóból, már nem a munka az első, hanem a családom. Persze így is sokat dolgozom, de teljesen más kerékvágásban, és a gyerekek mellett magamra is szánok időt. Úgy érzem, még sose volt ennyire harmonikus és kiegyensúlyozott az életem, és ezt Márknak köszönhetem. Mellette igazán önmagam lehetek. Olyan kapcsolatban élünk, amiről sose hittem, hogy létezhet, de titkon kislánykorom óta erre vágytam. Ő pedig most valóra váltotta – árulta el.