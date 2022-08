A Márkkal közös gyermekük nem fogja az én családnevemet viselni - Csuti megtörte a csendet

Kissé aggódnak a rajongók Kulcsár Edináért, aki azonban szemmel láthatóan a felhők fölött jár a boldogságtól. A várandósság első jele egy megmagyarázhatatlan rosszullét volt, az egyik próbát le is kellett mondania. Az arcán is észlelt változásokat, amikről egy barátnőjének panaszkodott, akiben azonnal felmerült a gyanú, hogy Edina esetleg babát vár, és ez kis idő múlva be is igazolódott. A kismamát meglepte a dolog, ugyanis elmondása szerint fogamzásgátló tablettát szedett, ezért valósággal sokkolta a terhességi teszt eredménye.

„Hirtelen nem hittem el, nem fogtam fel, (…) azóta már érzem, hogy ez egy brutális nagy áldás. Mennyire akarhat jönni egy gyerek, ha így is megtörtént! Az időzítés nem volt éppen a legjobb, (…) de mára nagyon örülünk neki” – mondta a Mokkában.

A rajongókban felmerül a kérdés, hogy a fogamzásgátló melletti fogantatás ellenére is egészséges lesz-e a baba. A szakértők szerint azonban ma már olyan készítmények vannak forgalomban, amik nem befolyásolhatják a magzat egészségét.

Szerencsére így nincs miért izgulna az anyukának – hacsak nem amiatt, hogy kinek a vezetéknevét fogja viselni a baba. Köztudott ugyanis, hogy Edina és a férje, Szabó András Csuti között hivatalosan még nem mondták ki a válást, így jogilag a jelenlegi férje nevén anyakönyvezhetik a Márktól született gyermekét.

„Az a cél, hogy a Márknak a nevét kapja meg. Annyira az elején vagyunk a várandósságnak, ilyenkor más még nem is beszél róla, de a mi esetünkben minden kivételes” – mondta a reggeli műsorban, majd hozzátette, hogy a jövőben nem szeretne többet beszélni a várandósságáról, mert mindketten babonásak, Márk sokkal jobban!

De mi lesz most? Hogyan tovább? Miként oldják meg a névadás kérdését?

– A Márkkal közös gyermekük biztos nem fogja az én családnevemet viselni! – szögezte le Csuti a hot! magazinnak.

Az üzletember hozzátette: ő is azt szeretné, hogy hivatalosan is szétváljanak az útjaik, hogy tiszta lappal építse mindenki a saját jövőjét.