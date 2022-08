Németh Lajos: 70 pluszosan maximum fél évre tervez az ember

Németh Lajos és felesége a télen két és fél hónapot töltött lányáéknál Finnországban. A TV2 meteorológusa két év után ölelhette újra magához kint élő három unokáját. Akkor még nem tudták, hogy a koronavírus-járvány miatt lesz-e lehetőségük nyáron is együtt lenni, de szerencsére semmi nem akadályozta meg őket abban, hogy újra „egyesüljön” a család.

– Július 13-án érkeztek Magyarországra Mónika leányommal az unokák. Linda a napokban töltötte be a 15. életévét, Emil pedig 13 éves. Összekötöttük az én születésnapomat az övével. Így az elmúlt napokban öt isteni finom tortát fogyasztottunk el az évfordulókat ünnepelve – mesélte lapunknak Németh Lajos.

A Balatonnál jött össze az egész család. Fotó: Facebook

„Nem unatkoztam!”

Két nyár telt el, amit nem tudtunk együtt tölteni a Balatonnál, most igyekeztünk mindent bepótolni. Egyetlen hiba csúszott csak a történetbe, hogy én is két évvel idősebb lettem. A gyerekek tele vannak energiával, és mindent igyekeztünk megtenni annak érdekében, hogy jól érezzék magukat. Nem unatkoztam! Kajakoztunk, SUP-oztunk, úsztunk, mindent csináltunk, amit ezt a csodás környezet lehetővé tett. A legfontosabb, hogy boldogok voltunk együtt – mesélte a meteorológus.

Lajos lánya, Mónika férje csak néhány nappal később csatlakozott a családhoz, de így is egy hetet együtt tudtak tölteni. Szép emlékeket őriz mindenkinek a nyár, bár sok minden megváltozott az elmúlt években.

Születésnapját végre szerettei körében ünnepelhette. Fotó: Facebook

„Gyorsan elszaladt ez a néhány hét”

– Ezelőtt öt évvel még folyamatosan a nyakamon csüngtek az unokák, de ma már szívesebben töltik az időt a velük egykorú unokatestvéreikkel. Természetesen én ezt elfogadom, hiszen ez az élet rendje. Szívesebben beszélték meg egymással a kis titkaikat, minthogy a nagypapival osszák meg – mondta nevetve Lajos, majd hozzátette, nagyon gyorsan elszaladt ez a néhány hét, és már búcsút is intett családjának.

Ősidők óta családcentrikus vagyok. Ez az ember küldetése. Annál nagyobb öröm nincs, ahogy a gyerekek, az unokák cseperednek, és egyre többet látnak és értenek a világból. Ilyenkor látom, hogy beérett az életemnek és a munkámnak a gyümölcse. Örül a lelkem, és ettől tökéletesebb nyarat nem kívánhattam volna magamnak. Sajnos múlt héten szombaton visszautaztak a gyerekek – mondta érdeklődésünkre.

Linda és Emil július közepén érkezett meg Finnországból. Fotó: Facebook

„Egészséget kívánok mindenkinek”

Mindenkit feltöltött az együtt töltött idő, így egyelőre még nem jött szóba, hogy a tavalyihoz hasonlóan idén télen újabb hónapokat töltsenek a csodás Finnországban.

– Hetvenpluszosan maximum fél évre tervez az ember. Sok mindentől függ, hogy az ünnepeket ott töltjük-e. Az az igazság, hogy a téli finnországi tartózkodás, valamint a magyarországi nyár az unokákkal most 120 százalékon tart bennünket. – Egészséget kívánok mindnyájunknak, a többit majd meglátjuk – fűzte hozzá.





Kitől kaphatnánk biztos információt a nyári időjárásról, mint a meteorológustól. Sokan még nyaralás előtt állnak, Németh Lajos pedig jó hírrel szolgált, nem kell tartani, hogy az utolsó hetekre elromlik az idő. – Az idei nyár minden szempontból rendkívüli volt eddig is. Egyrészt a hőmérsékleti és az abszolút rekord megközelítése tekintetében, másrészt az elmúlt 120 év legaszályosabb nyarát éljük. Hosszabb távra megbízható előrejelzés nem készül, de én úgy gondolom, hogy a 2022-es nyár itt a Kárpát-medencében arról lesz emlékezetes – ha 20-30 év múlva visszanézik a kimutatásokat az utódaink –, hogy bizony a rendkívüli aszály, szárazság, embert próbáló forróság volt a jellemző. Így is zárjuk augusztus 31-ével az idei nyarat. Arra, hogy a nyár utolsó hónapja egy hűvösebb, frontokkal dúsított és csapadékosabb időt hozhat, nem sok „remény” van. Eddig is és ezután is izzadni fogunk, ez a trend nem változik az idei esztendőben – mondta a TV2 meteorológusa.