Ritka pillanat: Megmutatta egyetlen fiú unokáját Németh Lajos

Múlt héten utazott távol élő lányához és családjához Németh Lajos Finnországba. Mindamellett, hogy igyekszik minden percet kihasználni, amit imádott unokáival tölthet, haza is „kacsintgat”, legalábbis, ami az időjárást jelenti. Facebook-oldalán most egy olyan fotót osztott meg, amelyen egyetlen fiúunokájával szerepel, de azért posztjába belecsempészett egy kis időjárás-jelentést is.

– Emil az öt unokám közül a harmadik, az egyetlen fiú. “Sajnos” túl jól pingpongozik. Egyre nagyobb bajban vagyok, ha suli után kihív egy meccsre. Lassan figyelem innen Finnországból is, hogy fehér lehet-e a karácsony. Egyelőre a helyzet nem reménytelen – írta a fotóhoz.