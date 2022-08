Óriási hír: Kisbabát vár Kulcsár Edina

Harmadik gyermekét várja Kulcsár Edina. A szépségkirálynőről nemrég megtudtuk: részese lesz a Dancing with the Stars új évadának. A TV2 épp ma délre ígért egy rendkívüli bejelentést, ami mint írják, mindent megváltoztat majd – hogy a két hír között van-e összefüggés, az hamarosan kiderül.

A Blikk információi szerint Edina a táncos műsor versenyzőinek júliusi leleplezésekor még nem tudta, hogy várandós. A lap azt írja: Edina az egyik táncpróba közben lett rosszul, ami miatt orvoshoz fordult, ott pedig egyből kiderült, hogy állapotos. Ő és a rapper is repdesnek a boldogságtól. Erre utalhatott a szépségkirálynő augusztus 14-ei posztjai is, hiszen egy szerelmes képet osztott meg párjával, amelyhez azt írta: "A legjobb dolgok a legváratlanabb helyzetekben kopogtatnak be hozzánk."