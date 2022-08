Csuti megszólalt Kulcsár Edina terhességéről

Mint arról a Bors is beszámolt, közös babáját várja Kulcsár Edina és G.w.M. A páros már korábban is elárulta, hogy szeretnének együtt is családot alapítani, és már egy-két apró jel is utalt a gyermekáldásra, a hivatalos bejelentés még várat magára. A pletykák szerint Edina a Dancing with the Stars egyik próbáján lett rosszul, amikor fény derült a várandósság tényére.

Feltehetőleg az üggyel kapcsolatban érkezik hamarosan egy bejelentés a TV2 oldaláról, ami a táncos műsorral, találgatások szerint pedig épp Edina terhességével – versenyben való részvételéről szól majd. Erről a későbbiekben beszámolunk.

A gólyahírrel kapcsolatban a szépségkirálynő exe, Csuti is megszólalt, bár meglehetősen szűkszavúan, ugyanakkor lényegretörően.

Nem nyilatkozom!

– mondta a Blikk megkeresésére a vállalkozó.