Végre kiderült, ki vezeti az Exatlon Hungary friss évadát

Egészen az új évad indulásának pillanatáig hétpecsétes titokként őrizte a TV2 az információt, hogy vajon ki is veszi át a leköszönő Palik László helyét, azaz ki lesz az Exatlon Hungary All Star – A végjáték műsorvezetője. Az még decemberben kiderült, hogy Gelencsér Timi helyére Nagy Réka kerül, ami miatt persze rögtön beindultak a találgatások. Sokan azonnal azon kezdtek el tanakodni, hogy vajon Timi lesz Palik utódja? Nos, hamar kiderült, hogy nem, ám azt, hogy ki is vezeti majd a dominikai küzdelmeket, ezidáig senki sem tudta.

Nos, a negyedik évad műsorvezetője Monoki Lehel.

Lehel 20 éve dolgozik sportriporterként, így komoly rutinnal fogja végig követni a Bajnokok és a Kihívók küzdelmét!

Az Exatlon Hungary All Star műsorvezetője igencsak hamar, tizenhét évesen fejezte be futballpályafutását azért, hogy sportkommentátorként a szenvedélye legyen a hivatása.

– Ifjúsági magyar bajnok is voltam a Ferencvárossal, de mindig is jobban érdekelt a sport világa annál, mint hogy csak a pályán szaladgáljak. Már gyerekként kommentáltam a mérkőzéseket, tizennyolc évesen pedig lehetőséget kaptam arra, hogy élőben közvetíthessek elsőosztályú magyar bajnoki meccset. Azóta egyértelműen a hivatásommá vált ez a szakma, mindig azt szoktam mondani, hogy nekem tulajdonképpen még soha életemben nem kellett dolgoznom, hiszen a munkám a hobbim is egyben – árulta el, hozzátéve: családja is nagy Exatlon-rajongó, így aligha kétséges, hogy idén is figyelemmel követik majd a versenyt.

– Édesanyám és a nagymamám is hatalmas Exatlon rajongó, végig követték az eddigi három évadot, ismerik a versenyzőket és nagyon szenvedélyes szurkolók.