Leváltották Gelencsér Timit az Exatlonban, ő lesz helyette januártól

Az Exatlon Hungary történetében 2022. január 3-án új fejezet nyílik. Nem csak azért, mert minden eddiginél kiélezettebb párharcokra, feszült helyzetekre és rengeteg meglepetésre számíthatnak a műsor rajongói; hanem mert a TV2 népszerű extrém sport-realityjében új műsorvezetőt és riportert láthatnak a nézők.

– Gelencsér Tímea az első évadban versenyzőként vett részt az Exatlon Hungary-ben, az utóbbi két évadban pedig riporterként faggatta a játékosokat. Azóta láthatták a nézők a Dancing with the Stars-ban, amit megnyert, majd a show háttérműsorának háziasszonya volt. Jövőre új kihívások várnak Timire a csatornánál, ezért az Exatlon Hungary All Star riportereként Nagy Rékát láthatják majd a nézők – árulta el Fischer Gábor, a TV2 Csoport programigazgatója.

– Az újdonságok sora azonban ezzel nem ért véget, hiszen az Exatlon Hungary All Star új műsorvezetővel forog majd a Dominikai Köztársaságban. De hogy ki köszönti a Bajnokokat és a Kihívókat ezen a nem mindennapi versenyen, az január 3-án este az Exatlon Hungary All Star első adásában derül csak ki – tette hozzá.

Alig várom, hogy elinduljon a forgatás, nagyon boldog vagyok, hogy a pálya széléről élhetem át a futamokat és hogy riporterként közelebb hozhatom a versenyzőket, az Exatlon világát a nézőkhöz. Én először Amerikában találkoztam ezzel a formátummal, már akkor is nagyon tetszett. Hatalmas kihívás ez nekem, amiért nagyon hálás vagyok. A korábbi műsorvezetői, riporteri tapasztalataimból igyekszem majd meríteni, de alapvetően is nyitott, érdeklődő embernek tartom magam. Izgalmas lesz látni a versenyzők fejlődését, van egy-két karakter, akire nagyon kíváncsi vagyok. Az érdekel leginkább, hogy mentálisan, fejben ki lesz a legfelkészültebb, szerintem ez fog sok ponton dönteni. Az is izgalmasnak ígérkezik, hogyan alakulnak majd a csapatokon belüli erőviszonyok, hogyan változnak az eddig látott karakterek – mondta Nagy Réka.

– A modell munkáim miatt az utazás nem áll messze tőlem, volt olyan is, hogy több hónapot voltam távol az otthonomtól, így nem tartok attól, hogy egy kis időre a Dominikai Köztársaságba költözöm. Nem jártam még a karib térségben, így az is újdonság lesz számomra. De nincs mitől tartanom, biztos kezekben érzem magam, már most az előkészületek alatt érződik, hogy mennyire profi a stáb. Annak is örülök, hogy a műsorvezető számára is újdonság lesz az Exatlon Hungary, így együtt tudjuk megélni ennek a kihívásait – tette hozzá.