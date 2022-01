Exkluzív hírek Dominikáról: így indul ma az Exatlon

A Bajnokok egyik legfőbb erőssége a csapategység volt eddig minden évadban. Náluk alig volt hangos szó, elvétve volt vita, és ha volt is, hamar rendezni tudták. Ők Dominikáról hazatérve is tartották a kapcsolatot, örök barátságok születtek. Például a második évad női győztese és Kempf Zozo között. Most újra együtt versenyeznek, erről és a várható csapategységről kérdeztük a kick-boksz világbajnokot.

Busa Gabriella Csollány Sziéveszter és Tóth Dávid csapattársa volt az előző évadban Fotó: TV2

Zozóval a saját évadunkban eléggé egy hullámhosszra kerültünk, támogattuk egymást, amikor kellett, kihoztuk egymást a nehezebb periódusokból, lelkiállapotból

– mondta a Borsnak Dr. Busa Gabriella. – Azóta is töretlen a barátságunk, így nem gondolom, hogy változna bármi a kapcsolatunkban. Csapategység szerintem most is lesz, így is, hogy keveredik a három évad. Azt vettem észre, hogy a Bajnokoknál minden évben erős csapategység volt. Mindannyian sportolók vagyunk, egy célért küzdünk, ez ad egy egységet. S hogy mit várok magamtól? Szeretnék a lehető legjobban teljesíteni és kihozni magamból a maximumot minden egyes futamnál.

KIHÍVÓK

Jellemzően olyan emberek kerülnek játékba, akik nagyon temperamentumosak és úgymond „üti egymást” a személyiségük. Fotó: TV2

Ahogy a Bajnokokra a csapategység, a Kihívókra inkább a klikkesedés és a viták voltak jellemzőek. Minden évadban voltak nagy balhék, és kemény személyes konfliktusok. Mischinger Péternek is vannak erről emlékei. Arról faggattuk mi lehet az oka a kékeknél a sok konfliktusnak, hangos szóváltásoknak.

Elég összetett kérdés.

Egyrészt a Bajnokokkal szemben a Kihívóknak nincs olyan ismert arcuk, imidzsük, amire feltétlen vigyázni szeretnének, tehát egy Bajnok a hírnevét is kockáztatja – mondta Peti. – A Kihívó meg akár öt perc hírnevet is kaphat egy balhénak köszönhetően. Ugyanakkor azt is gondolom, hogy teljesen más habitusú emberek vannak a kék csapatban. Jellemzően olyan emberek kerülnek játékba, akik nagyon temperamentumosak és úgymond „üti egymást” a személyiségük. Köztem és Rozs Gergő közt is a kezdetektől ellentét feszül. Mindketten vigyázni fogunk szerintem arra, hogy ez a feszültség ne legyen érezhető, de szerintem ez a végtelenségig nem tartható és eljön a pont, amikor robbanni fog. Szerintem ez legjobb esetben is egy hétig tartható, de inkább két napra tippelnék.