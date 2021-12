A kommentelők már tudják: Gelencsér Timi lesz az Exatlon műsorvezetője

Palik László neve egybeforrt az Exatlonnal. A legendás sportriporter a nézők szerint a műsor lelke volt. Vannak, akik el sem tudják nélküle képzelni a sport reality-t, márpedig a show megy tovább. Az már biztos, hogy a január 3-án induló új évadban az eddigi legjobbak mérkőznek meg egymással, de a műsorvezető kilétét a TV2 még titokban tartja.

Vasárnap viszont bejelentették, hogy a riporter személye is változik, Gelencsér Timi helyett a Dancing with the Stars versenyzője, Nagy Réka lesz. Ahogy a bejelentés a csatorna Instagram-oldalán megtörtént, özönleni kezdtek a kommentek:

Most már mindent értek, akkor Gelencsér Timi lesz a műsorvezető!

Palik Laci szépen kinevelte az utódját!

Timi nem hiányozhat Dominikáról, ő a befutó!

– tippelgettek.