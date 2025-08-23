Botrány a temetőben: Csalók kunyerálnak pénzt Kandech Evelyne sírjára

Példátlan dolog történik a Megasztár néhai versenyzője, Kandech Evelyne körül!
Ahogy arról a Bors júliusban beszámolt, a 37 éves korában elhunyt énekesnő sírja borzalmas állapotba került, teljesen az enyészetté vált, erről pedig egy bizonyító erejű videó is felkerült a TikTok Temetőtúrák nevű oldalára.
A Megasztár első, 2003-as szériájának negyedik helyezettje 2021-ben hunyt el, hosszan tartó, súlyos, daganatos betegség következtében. Ismerősei szerint nagyon bízott abban, hogy fiatal szervezete legyőzi a gyilkos kórt. Sajnos nem így történt.
Kandech Evelyne halálhírét Torres Dani osztotta meg a közösségi oldalán, ahol sorra érkeztek a részvétnyilvánítások.
„A halál a legkegyetlenebb tükör. Beleordítja az arcunkba, mennyire fontos az, hogy élünk és tehetünk. Bármit. Kandech Evelyne hazatért. Mi itt maradtunk. De az Öreg összeköt minket örökre” – írta oldalán az énekes.
Kandech Evelyne temetése egy hideg, decemberi napon zajlott 2021-ben. Mivel az énekesnőnek senkije sem maradt, édesanyja pár évvel a halála előtt hunyt el, édesapja pedig a távoli Sierra Leonéban él, gyűjtést szerveztek a temetés költségeinek finanszírozására. Kandech Evelyne-t végül az anyukája mellé temették, édesapja pedig videón nézte, ahogy végső búcsút vesznek a lányától.
A temetés óta 3,5 év telt el, és sajnos úgy tűnik, mindenki elfeledte a Megasztár mosolygós felfedezettjét, akinek egyetlen élő rokona sem maradt Magyarországon. A videó tanúsága szerint Kandech Evelyne sírja kifejezetten méltatlan állapotba került, benőtte a gaz, mintha a kutyát sem érdekelné Evelyne emléke.
A sírról készült videó alatt viszont döbbenetes dolgot vett észre a Bors! Több kommentelő is írja, hogy a sokkoló felvételt követően ígéret született arra, hogy Evelyne sírját még idén rendbe hozzák. Ám nem csak a jóakarók jelentek meg, hanem sajnos a pénzre éhesek is, akik hasznot akarnak húzni a sír vállalhatatlan állapotából.
Több hozzászóló is döbbenten számolt be arról, hogy egyes emberek megkeresték őket az énekesnő sírja miatt. Egészen konkrétan pénzt vártak tőlük a végső nyughely rendbehozatalára, még a számlaszámukat is megadták, hogy hová várják az utalást.
„Engem üzenetben keresett meg egy lány, hogy hova utalhatok.”
„Engem is megkeresett egy hölgy, hogy elkezdődött a gyűjtés. Hihetetlen.”
„Hihetetlen, hogy még egy ilyen esetre is ráreppentek a csalók! Hova lett a kegyelet?”
„A csalókat semmi nem érdekli, csak hogy pénzhez jussanak, pont azért csalók.”
„Az ember azt hinné, hogy van egy határ, de úgy tűnik, hogy nincs.”
Ilyen kommentek árasztották el a TikTokot, és csak remélni lehet, hogy senki nem dőlt be a gátlástalan kegyeletsértésnek.
