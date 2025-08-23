Botrány a temetőben: Csalók kunyerálnak pénzt Kandech Evelyne sírjára

Példátlan dolog történik a Megasztár néhai versenyzője, Kandech Evelyne körül!

Kandech Evelyne 37 évesen hunyt el (Fotó: TV2)

Ahogy arról a Bors júliusban beszámolt, a 37 éves korában elhunyt énekesnő sírja borzalmas állapotba került, teljesen az enyészetté vált, erről pedig egy bizonyító erejű videó is felkerült a TikTok Temetőtúrák nevű oldalára.

Kandech Evelyne halála az egész országot megrázta

A Megasztár első, 2003-as szériájának negyedik helyezettje 2021-ben hunyt el, hosszan tartó, súlyos, daganatos betegség következtében. Ismerősei szerint nagyon bízott abban, hogy fiatal szervezete legyőzi a gyilkos kórt. Sajnos nem így történt.

Kandech Evelyne halálhírét Torres Dani osztotta meg a közösségi oldalán, ahol sorra érkeztek a részvétnyilvánítások.

„A halál a legkegyetlenebb tükör. Beleordítja az arcunkba, mennyire fontos az, hogy élünk és tehetünk. Bármit. Kandech Evelyne hazatért. Mi itt maradtunk. De az Öreg összeköt minket örökre” – írta oldalán az énekes.

Méltatlan állapotba került a sír...

Kandech Evelyne temetése egy hideg, decemberi napon zajlott 2021-ben. Mivel az énekesnőnek senkije sem maradt, édesanyja pár évvel a halála előtt hunyt el, édesapja pedig a távoli Sierra Leonéban él, gyűjtést szerveztek a temetés költségeinek finanszírozására. Kandech Evelyne-t végül az anyukája mellé temették, édesapja pedig videón nézte, ahogy végső búcsút vesznek a lányától.

A temetés óta 3,5 év telt el, és sajnos úgy tűnik, mindenki elfeledte a Megasztár mosolygós felfedezettjét, akinek egyetlen élő rokona sem maradt Magyarországon. A videó tanúsága szerint Kandech Evelyne sírja kifejezetten méltatlan állapotba került, benőtte a gaz, mintha a kutyát sem érdekelné Evelyne emléke.

A sírról készült videó alatt viszont döbbenetes dolgot vett észre a Bors! Több kommentelő is írja, hogy a sokkoló felvételt követően ígéret született arra, hogy Evelyne sírját még idén rendbe hozzák. Ám nem csak a jóakarók jelentek meg, hanem sajnos a pénzre éhesek is, akik hasznot akarnak húzni a sír vállalhatatlan állapotából.

Keselyűként repkednek a csalók Kandech Evelyne sírja körül

Több hozzászóló is döbbenten számolt be arról, hogy egyes emberek megkeresték őket az énekesnő sírja miatt. Egészen konkrétan pénzt vártak tőlük a végső nyughely rendbehozatalára, még a számlaszámukat is megadták, hogy hová várják az utalást.