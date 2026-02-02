Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Karolina, Aida névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Légiforgalmi irányító vagy helikopter? – Új módszer a kamaszokhoz

Légiforgalmi irányító vagy helikopter? – Új módszer a kamaszokhoz

tinédzserkor
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 02. 17:05
nevelésszülő
Vajon hol végződik a gondoskodás, és hol kezdődik a fullasztó kontroll? Dorian Johnson közegészségügyi szakértő szerint a választ egy egészen új megközelítés, a „légiforgalmi irányító” (air traffic controller) szülői modell adhatja meg. Ezt a módszert kifejezetten a kamaszkor turbulens időszakára fejlesztették ki, hogy hidat képezzen a mindent megoldó helikopter-szülőség és a gyereket magára hagyó, teljes szabadság között.

A lényeg az analógiában van: az irányító nem ül ott a pilóta mellett, nem nyúl bele a kormányba, de a radaron mindent lát. Ott van a háttérben, figyeli a körülményeket, és ha vihar közeledik, jelez. De a gépet a gyerek vezeti.

A helikopter-szülő minden akadályt elhárít, megírja a gyerek helyett a reklamáló e-mailt a tanárnak, és ezzel pont a lényeget veszi el tőle: a lehetőséget, hogy megtanulja megoldani a saját problémáit. Az irányító ezzel szemben hagyja, hogy a gyerek gyakoroljon, de ott a rádió, ha baj van.

A módszer a T.O.W.E.R. (Irányítótorony) mozaikszóra épül:

Trust (Bizalom): Elhisszük a gyereknek, hogy képes jó döntéseket hozni. A szabadságot fokozatosan adjuk, ahogy bizonyítja a felelősségtudatát.

Observation (Megfigyelés): Nem kémkedünk, de rajta tartjuk a szemünket a mintázatokon. Nem egy-egy rossz jegy a lényeg, hanem az, ha megváltozik az alvása, a hangulata vagy az étvágya.

Warning signs (Vészjelek): Tudjuk, mikor kell beavatkozni. Ha a „radarkép” hirtelen megváltozik, az a jel, hogy beszélni kell a „pilótával”.

Emotional safety (Érzelmi biztonság): Olyan légkört teremtünk, ahol a gyerek nem fél bevallani a hibáit. A kamasz akkor titkolózik, ha ítélkezéstől vagy büntetéstől tart.

Regulation (Önszabályozás): A szülő maradjon nyugodt. Ha mi nem pánikolunk be a turbulenciánál, ő is hamarabb megnyugszik.

Miért jó ez a kamasznak? Mert nem érzi magát kontroll alatt, de azt sem érzi, hogy magára hagyták. Megtanulja, hogy a hibáknak következménye van, de van egy biztonságos bázis, ahová bármikor fordulhat tanácsért.

Tanácsok a gyakorlathoz:

Kérdezz, ne vallass! A „mi volt a suliban?” helyett próbáld ki: „Egy 1-től 10-es skálán mekkora a stressz rajtad a héten?”

Hagyd szellőzni! Ha problémája van, kérdezd meg: „Segítsek megoldani, vagy csak szükséged van valakire, akinek kipanaszkodhatod magad?”

Ismerd a határaidat! Legyen pár alapvető biztonsági szabály (hazaérkezés, felelős döntések), amiben nincs alku, a többiben viszont adj neki mozgásteret.

A cél az, hogy a kamasz megtanulja: még a legtapasztaltabb pilóták is bejelentkeznek néha a toronyba, ha nehéz terepen járnak. De a sikeres leszállás végül az ő érdeme marad.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu