Légiforgalmi irányító vagy helikopter? – Új módszer a kamaszokhoz

A lényeg az analógiában van: az irányító nem ül ott a pilóta mellett, nem nyúl bele a kormányba, de a radaron mindent lát. Ott van a háttérben, figyeli a körülményeket, és ha vihar közeledik, jelez. De a gépet a gyerek vezeti.

A helikopter-szülő minden akadályt elhárít, megírja a gyerek helyett a reklamáló e-mailt a tanárnak, és ezzel pont a lényeget veszi el tőle: a lehetőséget, hogy megtanulja megoldani a saját problémáit. Az irányító ezzel szemben hagyja, hogy a gyerek gyakoroljon, de ott a rádió, ha baj van.

A módszer a T.O.W.E.R. (Irányítótorony) mozaikszóra épül:

Trust (Bizalom): Elhisszük a gyereknek, hogy képes jó döntéseket hozni. A szabadságot fokozatosan adjuk, ahogy bizonyítja a felelősségtudatát.

Observation (Megfigyelés): Nem kémkedünk, de rajta tartjuk a szemünket a mintázatokon. Nem egy-egy rossz jegy a lényeg, hanem az, ha megváltozik az alvása, a hangulata vagy az étvágya.

Warning signs (Vészjelek): Tudjuk, mikor kell beavatkozni. Ha a „radarkép” hirtelen megváltozik, az a jel, hogy beszélni kell a „pilótával”.

Emotional safety (Érzelmi biztonság): Olyan légkört teremtünk, ahol a gyerek nem fél bevallani a hibáit. A kamasz akkor titkolózik, ha ítélkezéstől vagy büntetéstől tart.

Regulation (Önszabályozás): A szülő maradjon nyugodt. Ha mi nem pánikolunk be a turbulenciánál, ő is hamarabb megnyugszik.

Miért jó ez a kamasznak? Mert nem érzi magát kontroll alatt, de azt sem érzi, hogy magára hagyták. Megtanulja, hogy a hibáknak következménye van, de van egy biztonságos bázis, ahová bármikor fordulhat tanácsért.

Tanácsok a gyakorlathoz:

Kérdezz, ne vallass! A „mi volt a suliban?” helyett próbáld ki: „Egy 1-től 10-es skálán mekkora a stressz rajtad a héten?”

Hagyd szellőzni! Ha problémája van, kérdezd meg: „Segítsek megoldani, vagy csak szükséged van valakire, akinek kipanaszkodhatod magad?”

Ismerd a határaidat! Legyen pár alapvető biztonsági szabály (hazaérkezés, felelős döntések), amiben nincs alku, a többiben viszont adj neki mozgásteret.

A cél az, hogy a kamasz megtanulja: még a legtapasztaltabb pilóták is bejelentkeznek néha a toronyba, ha nehéz terepen járnak. De a sikeres leszállás végül az ő érdeme marad.