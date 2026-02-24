Lázas a gyermek – de csak egy napig!

Mit jelez a láz?

A láz nem betegség, hanem egy tünet: annak a jele, hogy a szervezetben valamilyen kórfolyamat zajlik. Ez az immunrendszer természetes válasza, amely segíti a gyógyulást. A láz lehet az első tünete fertőzéseknek (vírusos vagy baktériumos), gyomor-bélrendszeri gyulladásnak vagy légúti megbetegedésnek. Gyakran kísérik egyéb tünetek is: orrdugulás, torokfájás, köhögés, hasmenés, hányás vagy kiütések.

Mit jelentenek a számok?

A szervezet normális testhőmérséklete általában 36,8–37,3 °C között mozog.

Hőemelkedés: 37,4 °C és 37,9 °C között.

37,4 °C és 37,9 °C között. Láz: 38,0 °C feletti testhőmérséklet.

Fontos mérési szabály: Ha végbélben mérjük a lázat (csecsemőknél), a kapott értékből 0,5 °C-ot le kell vonni, hogy megkapjuk a valós testhőt! (Például: a végbélben mért 38,5 °C valójában 38,0 °C-os láznak felel meg.)

Mi okozhatja a lázat?

Fertőzés: A leggyakoribb ok (vírusok, baktériumok). Hőpangás: Ha a gyermek túl van öltöztetve, vagy a vastag takaró miatt gátolt a hőleadása. Fizikai aktivitás: Intenzív mozgás, játék után a testhő átmenetileg megemelkedhet. Gyógyszerek: Bizonyos készítmények mellékhatásként okozhatnak lázat.

Mire jó a láz?

A megemelkedett testhőmérséklet kedvezőtlen a kórokozók szaporodásához, és aktivizálja a szervezet védekezőrendszerét. Ezért a modern orvosi szemlélet szerint nem a lázmérőt, hanem a gyermeket kezeljük. Ha a gyermek lázas, de a közérzete jó, játszik és iszik, nem kötelező a lázcsillapítás. Ha viszont már hőemelkedés mellett is nyűgös, fájdalmai vannak vagy rossz a közérzete, adjunk neki lázcsillapítót.

Az egynapos láz jelensége

Amennyiben a gyermek immunrendszere gyorsan és hatékonyan reagál a támadásra, megakadályozhatja a betegség teljes kialakulását. Ilyenkor csak egy rövid ideig tartó lázas állapot jelzi a küzdelmet, majd a láz el is múlik. Ez az öngyógyító folyamat sikere.

Mikor forduljunk AZONNAL orvoshoz?

Bár az egynapos láz gyakran ártalmatlan, vannak bizonyos vészjósló jelek (red flags), amikor nem szabad várni:

Életkor: Ha a csecsemő 3 hónapnál fiatalabb , minden láz esetén azonnal orvoshoz kell fordulni!

Ha a csecsemő , minden láz esetén azonnal orvoshoz kell fordulni! Aluszékonyság: Ha a gyermek nehezen ébreszthető, zavart, vagy szokatlanul bágyadt.

Ha a gyermek nehezen ébreszthető, zavart, vagy szokatlanul bágyadt. Vigasztalhatatlan sírás: Ha a fájdalomcsillapító hatására sem nyugszik meg.

Ha a fájdalomcsillapító hatására sem nyugszik meg. Légzési nehézség: Szapora légzés, hörgés, vagy ha belégzéskor a bordák közötti bőr behúzódik.

Szapora légzés, hörgés, vagy ha belégzéskor a bordák közötti bőr behúzódik. Kiszáradás: Száraz száj, beesett szemek, vagy ha 6-8 órája nincs vizelete.

Száraz száj, beesett szemek, vagy ha 6-8 órája nincs vizelete. Merev tarkó: Ha a gyermek nem tudja vagy nem akarja az állát a mellkasára hajtani.

Ha a gyermek nem tudja vagy nem akarja az állát a mellkasára hajtani. Üvegpohár-teszt: Ha a bőrön apró piros/lila pöttyök jelennek meg, nyomjunk rájuk egy üvegpoharat. Ha a pöttyök nem halványodnak el a nyomásra, azonnal hívjunk mentőt (ez súlyos fertőzés jele lehet)!

Teendők egynapos láz után

Ha a láz gyorsan elmúlt, érdemes még 1-2 napig kímélni a gyermeket, kerülni a közösséget és figyelni a folyadékpótlásra. Ha a jelenség gyakran ismétlődik (például havonta egyszer jelentkező egynapos láz), javasolt egy laborvizsgálat a háttérben álló okok tisztázására.