Lázas a gyermek – de csak egy napig!

A láz nem betegség, hanem egy tünet: annak a jele, hogy a szervezetben valamilyen kórfolyamat zajlik. Ez az immunrendszer természetes válasza, amely segíti a gyógyulást. A láz lehet az első tünete fertőzéseknek (vírusos vagy baktériumos), gyomor-bélrendszeri gyulladásnak vagy légúti megbetegedésnek. Gyakran kísérik egyéb tünetek is: orrdugulás, torokfájás, köhögés, hasmenés, hányás vagy kiütések.
A szervezet normális testhőmérséklete általában 36,8–37,3 °C között mozog.
Fontos mérési szabály: Ha végbélben mérjük a lázat (csecsemőknél), a kapott értékből 0,5 °C-ot le kell vonni, hogy megkapjuk a valós testhőt! (Például: a végbélben mért 38,5 °C valójában 38,0 °C-os láznak felel meg.)
Mire jó a láz?
A megemelkedett testhőmérséklet kedvezőtlen a kórokozók szaporodásához, és aktivizálja a szervezet védekezőrendszerét. Ezért a modern orvosi szemlélet szerint nem a lázmérőt, hanem a gyermeket kezeljük. Ha a gyermek lázas, de a közérzete jó, játszik és iszik, nem kötelező a lázcsillapítás. Ha viszont már hőemelkedés mellett is nyűgös, fájdalmai vannak vagy rossz a közérzete, adjunk neki lázcsillapítót.
Amennyiben a gyermek immunrendszere gyorsan és hatékonyan reagál a támadásra, megakadályozhatja a betegség teljes kialakulását. Ilyenkor csak egy rövid ideig tartó lázas állapot jelzi a küzdelmet, majd a láz el is múlik. Ez az öngyógyító folyamat sikere.
Bár az egynapos láz gyakran ártalmatlan, vannak bizonyos vészjósló jelek (red flags), amikor nem szabad várni:
Ha a láz gyorsan elmúlt, érdemes még 1-2 napig kímélni a gyermeket, kerülni a közösséget és figyelni a folyadékpótlásra. Ha a jelenség gyakran ismétlődik (például havonta egyszer jelentkező egynapos láz), javasolt egy laborvizsgálat a háttérben álló okok tisztázására.
