Szereplési szorongás: amikor a gyerek tudja, de megnémul

Állunk a konyhában, mindenki készülődik, de egy kávé, tea, kakaó, vagy joghurt a családi reggeleink megállítógombja. Itt mindenki megpróbálja összefoglalni, milyen napja lesz, mikor találkozunk itthon, kinek éppen miért kell drukkolni, satöbbi. A tízéves lányom éppen olyan előadást tart, hogy simán elvinném vele a Broadwayre. De jó, ha erre a versre mégis egy hármassal jön majd haza délután.

Tegnapelőtt még a konyhapultnál állva adta elő, gesztusokkal, hangszínváltással, igazi színészi mozdulatokkal, mintha egy nagyszínpadi próbán lennénk. Ha becsukom a szemem, azt hiszem, egy profi áll előttem. Holott az iskolában ugyanez a vers csak hármast ér. Nem azért, mert nem tudja. Hanem mert nem mer szerepelni. Ott nem, itthon gond nélkül.

A lányom ötödikes általános iskolás. Ez a probléma kisebb kora óta kísér minket. Van egy elnémító gomb a fejecskéjében, és ha meg kell szólalnia mások előtt, lefagy. Sajnos nem kicsit: olyan intenzíven, hogy az egész produkciója odavan. Többször vonta kétségbe már tanár, hogy egyáltalán tanult-e arra a napra, arra a szóbeli feleletre. Persze, hogy tanult, egész hétvégén együtt nyomtuk a Rege a csodaszarvasról első tíz versszakát, csodálatosan tudta. Az új osztályfőnök is ismeri már, tudnia kell, hogy ő egy becsületesen készülős gyerek, mégsem adhat jobb jegyet, ezt tökéletesen megértem, hiszen az egész osztály végignézi, mit szenved össze egy-egy sorral. Ez a szereplési szorongás gyerekeknél nem ritka jelenség, de amikor a saját gyermekednél látod, valahogy mégis mélyebben érint.

Mi történik az iskolában, a gyerek fejében és a szereplési helyzetben?

Minden hónapban van legalább egy olyan óra, amikor a gyerekeknek elő kell adni valamit: egy verset, egy rövid szöveget, egy pár mondatos beszámolót. Nálunk a „versfelmondás” klasszikus példa. A tanító néni kedves, biztató – minden adott lenne ahhoz, hogy ez vidám élmény legyen. A lányomnál azonban ilyenkor pánik üzemmódba kapcsol az agya és a teste: szúró érzés a gyomorban, száraz száj, gyorsuló pulzus, aztán… semmi más nem marad, csak a zsibbadás. Nyilván a többi gyerekből ez kiváltja még azt is, hogy suttogjanak róla, nevetgéljenek rajta a nagy szereplés közben. És ezektől az együtthatóktól a dolog értékelhetetlen lesz, kegyelemhármasig szokta a lányom elküzdeni magát. A szereplési szorongás gyerekeknél sajnos nem csak egy „rossz nap”: ugyanazokat a tüneteket okozza minden ilyen helyzetben, újra és újra.