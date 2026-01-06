Momnesia - avagy anya mindent elfelejt

Hol a telefonom? Ja, itt van a hűtő tetején… De miért van ott a porszívó porzsákja is? És mióta hordom a bal cipőmet a jobb helyett?

Ha az anyaság kapcsán valaki megkérdezte volna tőlem korábban, mi az a momnesia, valószínűleg furán néztem volna rá. Á, biztos csak egy újabb kitalált hóbort, amit felcímkéztek valahogy – gondoltam volna akkor. Most pedig itt ülök, neonszínű ragadós cetlik között, ötpercenként újra jegyzetelem a teendőimet, és nem egyszer fordult elő, hogy a hűtőre ragasztott bevásárlólista vidáman ott is marad, miközben én a zöldségek között bolyongok a sarki fűszeresnél, mit is akartam venni témájú fejtörővel.

Nem könnyű ez, mert az ember úgy érzi magát, ahogy az idős néniket vagy bácsikat képzeli. Minden kiesik, folyton önellenőrizni kell, többször erősen gondolni valamire, hogy az meglegyen, kínosan ügyelni, hogy ne felejtsük el a tejfölt.

Minden félretéved. Kulcs, pénztárca, telefon, az emlékezet megszokott kontrollja. Az új sport neve tehát a momnesia, vagyis a terhesség alatt és a gyerek érkezése után tapasztalható feledékenység és szétszórtság. És hadd mondjam el: nem tréfa.

Az első jelek — amikor még vicces volt

Egyszer olyan is előfordult, hogy egy egész tortát vásároltam hétfő reggel, mert azt hittem, sürgősen szükségünk van rá… Habos-babos, rózsaszín alapú remekművet. Aztán rájöttem, hogy anyukám születésnapját egy héttel korábban már megünnepeltük, a nagypapának pedig csak névnapja lesz. A torta természetesen még kitartott… a hűtőben. Egyébként ünnep nélkül is jó tortát enni, ebben az egész család egyetértett.

A kezdetekben ezek még vicces történetek voltak, amiket a barátnőknek meséltem, és mindannyian nevetve motyogtuk: „Képzeljétek, ez a momnesia!” Aztán a vidámság lassan elmúlt, mert rájöttem, hogy a memóriakihagyások nem emlékezetesen viccesek többé, hanem bosszantóan szétszórt mindennapokká váltak.

Mi történik a feledékeny testtel és az aggyal?

Amit lehet, elolvastam róla, mert kezdett komolyan zavarni a dolog. A lényege az, hogy a terhesség alatt és utána általában egy hormonális hullámvasúton ülünk, ilyenkor az alváshiány, állandó készenlét és folyamatos multitasking következményeként az agy valósággal újraformálódik.

Ez nem azt jelenti, hogy az intelligenciád csökken, ettől nem kell tartani. Inkább az a helyzet, hogy az agyad más dolgokra kell, hogy koncentráljon, és az összes szabad kapacitást, felszabadult energiát inkább a gyerek ügyei, a megszakítás nélküli figyelem és az anyai figyelmeztető rendszerek üzemeltetésére használja. A túlélésre. És ezt minden szülői agy így csinálja, legfeljebb a mértéke tér el egyénenként, illetve jellemzően nem beszélünk róla, mert talán cikinek érezzük. A világ fókuszt vár tőlünk, profizmust, hogy láthassák, mindennek urai vagyunk, ott a csecsemő, de mi eközben hatfogásos vacsorát főzünk, családi nyaralást szervezünk, sportolunk, satöbbi — de ezt nem olyan könnyű ám menedzselni, a figyelmet át kell csoportosítani és a mindennapi csip-csup ügyek ilyenkor bizony csorbát szenvednek.