Délelőtt talán kijutok pisilni – fogyatékos gyermeket nevelek

Ma megpróbálok bevásárolni Sasival. Ezt nem viccből mondom, hanem nagyon is komoly tervként. Olyan tervként, amit reggel még reálisnak érzek, aztán dél körül már tudom, hogy túl optimista voltam. A nap ugyanis nem velem kezdődik, hanem vele.

A gyerekemmel. Sasival, aki gyönyörű, és nyolcéves. Sasival, aki halmozottan fogyatékos. És akinek a szükségletei nem tudnak várni, nem tudnak sorba állni, nem tudják megérteni, hogy „mindjárt”, „csak még ezt gyorsan”, „várj egy percet”.

Ez a mondat – hogy halmozottan fogyatékos – papíron pontos, a valóságban viszont végtelenül kevés. Mert nem mond el semmit arról, milyen érzés reggel arra ébredni, hogy máris fáradt vagy. Nem mondja el, milyen az, amikor a tested automatikusan működik, az agyad pedig folyamatos készenléti üzemmódban nyomja. Nem mondja el, hogy mennyi apró döntésből áll egy nap, és hogy ezeknek a döntéseknek a súlya soha nem nulla.

A reggeleink általában nem hasonlítanak más családok reggeleire. Nálunk nincs kapkodás az iskolai késés miatt, nincs hiszti a fél pár zoknin, nincs alkudozás a zabpelyhet tekintve. Van helyette falatonként való küzdelmes etetés, emelgetés, pozicionálás, gyógyszerek, eszközök, lázmérő, figyelés. Folyamatos figyelés. Olyan figyelem, ami nem kapcsol ki akkor sem, amikor már nagyon szeretnéd. Éjjel-nappal ott villog a kis zöld lámpa a fejünkben.

Sokan kérdezik, hogyan bírjuk. Én meg ilyenkor mindig gondolkodom, mit is válaszoljak. Mert nincs egyetlen jó válasz. Van, amikor azt mondom: „Megszoktuk.” Van, amikor azt: „Nincs más választás.” És van, amikor legszívesebben azt mondanám: „Nem bírjuk, csak csináljuk.” De ezt persze ritkán mondom ki hangosan.

A mindennapjaink egyik legfurcsább sajátossága, hogy egyszerre teljesen beszűkültek és végtelenül összetettek. A külvilág számára gyakran láthatatlan, mi történik nálunk egy nap alatt. Nem járunk sok helyre. Nem posztolunk spontán programokról. Nem ugrunk le „csak úgy” sehová. De közben minden nap és minden program egy kisebb logisztikai hadművelet, ahol akár egy rossz mozdulatnak is következménye van, és ahol a legkisebb változás is dominóként boríthatja fel az egész napot.