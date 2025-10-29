Szex? Kösz, nem – Fiatal felnőttek cölibátusban

Nemrég a lányom, 17 évesen, vacsora közben váratlanul megszólalt: „Anyu, tudod, én most szexmentes életet választok.” Jó, hogy nem nyeltem mellé a zsemlegombócot, megállt bennem az ütő, de azért igyekeztem természetes maradni. Régi énem, aki a saját fiatalkorában (majdnem) minden szexuális lehetőséget kihasznált, nem értette, hogy mit jelent ez a tudatos döntés, de ahogy hallgattam, kezdtem rájönni, mi lehet a szándék mögött. Furcsa, de arra jutottam, hogy igazából nem elfojtásról, vagy szégyenről van szó, sokkal inkább a saját szabadságának sajátos értelmezéséről.
A lányom elmagyarázta: a barátnői közül már korábban többen választották a „boy-sober” létformát, vagyis tudatosan elkerülik a romantikus kapcsolatokat és a szexet. Nem vallási okokból, hanem mert számukra ez a legradikálisabb módja annak, hogy kontrollt tartsanak az életük felett. A 2000-es évekkel együtt indult hookup-korszak, vagyis az alkalmi szexre épülő, érzelemmentes kapcsolatok időszaka után, amikor a randik gyakran csak tranzakciók, ghostingolás és irreális elvárások sorozatából állnak, a szexmentesség talán egyfajta újhullámos önvédelem lett a fiatalok körében.
A Z-generáció szexmentes mozgalmát az USA-ban és Angliában milliók követik, ha kicsit jobban figyelünk, elárasztják a netet a #celibacy és #boysober címkék TikTokon és Instagramon. A jelenség lényege a magyarázatok szerint nem az, hogy a fiatalok elutasítják a szexualitást, hanem hogy nem szeretnék, ha a párkapcsolat és a szex határozná meg értéküket vagy népszerűségüket. Az influenszerek nyíltan beszélnek arról, hogy a szexmentesség segít önismeretet szerezni, karriert építeni és érzelmi biztonságot teremteni.
Magyarországon ez a trend még kevésbé látható, de már érzékelhető jelek vannak. Hazai kutatások szerint a 16–20 éves korosztály körében csökkent a nemi életet élők aránya az elmúlt tíz évben. A fiatalok egy része egyszerűen nem látja értelmét a korai randizásnak, mások a társadalmi nyomás vagy a digitális kapcsolatok miatt döntenek a szexmentes élet mellett.
Az anya szemszögéből nézve ez kihívás is: hogyan beszélgetünk a gyerekünkkel, amikor az értékrendünk, élményeink teljesen máshoz kötődnek? Nekem, mint anyának, az volt a legfontosabb, hogy ne bagatellizáljam el a döntését. „Miért pont most? Miért nem a barátod mellett döntöttél?” – kérdeztem, de gyorsan rá kellett jönnöm, hogy ezek a kérdések egyáltalán nem tűnnek jóindulatúnak, úgyhogy próbáltam a beszélgetés közben finomítani a dolgot. Mégiscsak kíváncsi voltam, hiszen minden érdekel, ami ő, az pedig egy elég meghatározó dolog, ha valóban fenntartja ezt az életformát hosszabb távon is.
A szexmentesség választása mögött sok tényező állhat: a nem kívánt terhességtől vagy nemi betegségektől való félelem, a randikultúra stressze, az irreális elvárások és a kiégés a digitális kapcsolatokban. Egy 2024-es Forbes felmérés szerint a Z-generáció 79 százaléka tapasztalta a kiégést a randizás és randiappok használata közben. Magyar fiataloknál ez kevésbé kutatott, de a trendek hasonló irányt mutatnak.
A lányom például elmondta, hogy számára a szexmentesség nem azt jelenti, hogy magányos vagy boldogtalan. Épp ellenkezőleg: jobban tud koncentrálni a tanulmányaira, a kreativitására és a saját hobbijaival kapcsolatos céljaira. A barátai között sokan vannak, akik szintén tudatosan kerülik a randikat, de ezzel együtt nem zárják ki a társas kapcsolatokat, a barátságokat, sőt, a mély érzelmi kötődéseket sem.
Szülőként nehéz ezt megérteni. Illetve csak a saját nevemben fogalmazva, nekem borzasztó nehéz, pedig egy befogadó és laza anyának képzeltem magam eddig. Ha a saját élményeimből indulok ki, úgy gondolom, a fiatalság pont a kísérletezésről szól, ezen belül egy fontos halmazban a kapcsolatok és a szexualitás megtapasztalásáról. De a Z-generáció szexmentességet fogadó tagjaiban ezek szerint másképp néz ki a szabadság: nem a szexben, hanem a saját határaik és döntéseik tiszteletben tartásában találják meg.
A szexmentesség mellett szóló döntés gyakran tudatos stratégia is: önmagukra koncentrálnak, nem hagyják, hogy a testük vagy vonzerejük határozza meg értéküket. Charlotte, egy tanulmányi programra a lányomék iskolájába érkezett amerikai fiatal így fogalmazott: „A cölibátus segít abban, hogy ne a szépségemhez köthessem az önértékelésemet, és hogy kizárólag a karrieremre, a tanulásra és a kreativitásomra fókuszáljak.” – Meglehetősen komoly szavak egy tizenhétéves szájából.
De érthető. Ahogy egyre többet beszélgettem a lányommal, egyre világosabbá vált: ez most tényleg nem egy lázadás a szülők ellen, nem csak divathóbort, hanem egy újfajta útkeresés. Önismeret és tudatosság. A Z-generáció számára a szabadság most mást jelent, mint nekünk, fiatalon, a gyerekeink látszólagos visszalépési döntése valószínűleg hosszú távon igazolódik majd be.
Végül hosszas gondolkodás – és persze jól kibeszéltük az egészet a barátokkal, igazi boomer traccspartit tartva – arra jutottam, hogy a szexmentesség, ahogy a lányom látja, nem a lemondásról szól, hanem a saját értékek és célok fókuszáról. És ha ő így érzi jól magát, nekem nincs jogom mindezt megkérdőjelezni. Még akkor sem, ha titokban azt remélem, nem tart örökké.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.