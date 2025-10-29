Szex? Kösz, nem – Fiatal felnőttek cölibátusban

Nemrég a lányom, 17 évesen, vacsora közben váratlanul megszólalt: „Anyu, tudod, én most szexmentes életet választok.” Jó, hogy nem nyeltem mellé a zsemlegombócot, megállt bennem az ütő, de azért igyekeztem természetes maradni. Régi énem, aki a saját fiatalkorában (majdnem) minden szexuális lehetőséget kihasznált, nem értette, hogy mit jelent ez a tudatos döntés, de ahogy hallgattam, kezdtem rájönni, mi lehet a szándék mögött. Furcsa, de arra jutottam, hogy igazából nem elfojtásról, vagy szégyenről van szó, sokkal inkább a saját szabadságának sajátos értelmezéséről.

A „boy-sober” generáció: új szabadság, új szabályok

A lányom elmagyarázta: a barátnői közül már korábban többen választották a „boy-sober” létformát, vagyis tudatosan elkerülik a romantikus kapcsolatokat és a szexet. Nem vallási okokból, hanem mert számukra ez a legradikálisabb módja annak, hogy kontrollt tartsanak az életük felett. A 2000-es évekkel együtt indult hookup-korszak, vagyis az alkalmi szexre épülő, érzelemmentes kapcsolatok időszaka után, amikor a randik gyakran csak tranzakciók, ghostingolás és irreális elvárások sorozatából állnak, a szexmentesség talán egyfajta újhullámos önvédelem lett a fiatalok körében.

A Z-generáció szexmentes mozgalmát az USA-ban és Angliában milliók követik, ha kicsit jobban figyelünk, elárasztják a netet a #celibacy és #boysober címkék TikTokon és Instagramon. A jelenség lényege a magyarázatok szerint nem az, hogy a fiatalok elutasítják a szexualitást, hanem hogy nem szeretnék, ha a párkapcsolat és a szex határozná meg értéküket vagy népszerűségüket. Az influenszerek nyíltan beszélnek arról, hogy a szexmentesség segít önismeretet szerezni, karriert építeni és érzelmi biztonságot teremteni.

Itthon is változik valami

Magyarországon ez a trend még kevésbé látható, de már érzékelhető jelek vannak. Hazai kutatások szerint a 16–20 éves korosztály körében csökkent a nemi életet élők aránya az elmúlt tíz évben. A fiatalok egy része egyszerűen nem látja értelmét a korai randizásnak, mások a társadalmi nyomás vagy a digitális kapcsolatok miatt döntenek a szexmentes élet mellett.