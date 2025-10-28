Gyerekek egymás ellen – üzenetek, amik tönkretehetnek egy életet

Kifejezetten nyugis szombat délután volt, kávéval ültem a kanapén. Matyi, a fiam, mellettem hevert, kezében a telefonjával és nevetgélt. A nevetése furcsán éles volt, nem igazi vidámság, inkább valami ideges és nekem idegen tónus. Kiment a konyhába, a telefonja az asztalon maradt. Csak pár üzenet villant a kijelzőn, és reflexből odanéztem. Nem akartam olvasni, tényleg nem — de aztán ott ragadt a szemem a sorokon.

„Kár volt megszületnie.”

„Lófeje van.”

„Még a kínaiban is szar lenne a cipője.”

Amikor a nevetés mögött fájdalom van

Először azt hittem, valami idétlen poén. Aztán továbbgörgettem. És rájöttem, hogy nem az. Az egyik osztálytársukról szólt a beszélgetés. Ömlöttek a negatív energiák. Nem is az fájt a legjobban, amit írtak, hanem az, ahogy közben röhögős fejek, hányós emojik és tűzokádó sárkányok repkedtek a sorok között. Hogy a beszélgető gyerekek közül senki sem írta oda: elég volt.

Leültem, és néztem a képernyőt. A gyerekek ott villogtak egymás fölött, mint a kis felnőttek, csak épp a szavaik nehezebbek voltak, mint amennyit elbírnának. A fél osztály benne volt, akikről azt hittem, hogy valóságos angyalok, ők is. Azt sem tudtam, az én fiam vajon mit csinál ebben az egészben. Csak olvassa? Vagy nevet rajta? Vagy ő az, akiről beszélnek?

Felismerés

Nem is fogtam fel hirtelen, hogy ez bullying. Csak annyi kezdett szirénázni a fejemben, hogy ez a világ, ez a tenyérnyi képernyő mögötti, láthatatlan élet sokkal kegyetlenebb, mint amilyen az én egész gyerekkorom volt mindent egybevéve.

Másnap este próbáltam beszélgetni:



„Mi volt ma a suliban?” - „Semmi.”

„És a barátaid?” - „Jó fejek.”

„Van ez a csoport, tartok tőle, hogy durván beszéltek ott egymással” - „Anya, ne már!”



És itt vége is volt. Nem akartam tolakodni, nem akartam rendőr lenni az életében. Csak érteni szerettem volna. Hogy mikor lett természetes, hogy a gyerekek így beszélnek, így viselkednek egy osztálytársi, baráti viszonyban egymással.

A láthatatlan háború

Aznap este sokáig nem aludtam. Csak ültem a sötétben, és arra gondoltam, hogy valahol mind benne vagyunk ezekben a csetekben. Akik írják, akik olvassák, akik hallgatnak. És azok is, akik csak nem mernek odanézni. A bullying azért ilyen súlyos jelenség mostanában, mert mindannyian benne vagyunk, nyakig.