Ed Sheeran és a Coldplay a szülőszobák sztárjai

Sok kismama elképzeli, milyen zenék szólnának ideális esetben, amikor világra hozza a kisbabáját – és egyre többen valóban készítenek is „szülős playlistet”. Nem is csoda: a zene képes egyfajta személyes, védett buborékot teremteni a kórházi falak között. A ritmus segíthet a légzés fókuszálásában, egy ismerős dallam pedig elterelheti a figyelmet a fájdalomról, és biztonságérzetet adhat.
De mit hallgatunk valójában? Egy brit kutatás több mint 1800, kifejezetten szüléshez készült lejátszási listát elemzett (egy népszerű zenei streaming szolgáltatónál), és ezekből kiderült, mely dalok segítenek leginkább ellazulni és megnyugodni.
Az eredmények alapján a legtöbb kismama a békés, akusztikus, „minden rendben lesz” hangulatú dalokat részesíti előnyben.
A legtöbbször felbukkanó előadó a Coldplay, őket követi Ed Sheeran, a harmadik helyen pedig Fleetwood Mac és a Beatles osztoznak. A legnépszerűbb dal sem okozott meglepetést: a Beatles-klasszikus Here Comes The Sun több mint száz lejátszási listán szerepelt. A Coldplay-től a Yellow és a Fix You számít kedvencnek, míg Ed Sheeran romantikus Perfect című dala nemcsak esküvőkön, hanem a szülőszobákon is gyakran felcsendül.
A toplistán feltűnt még Norah Jones, John Legend, Elton John és Taylor Swift is – ők azok, akik valahogy mindig eltalálják azt az érzelmi hangot, amitől a kórházi falak is egy kicsit melegebbnek tűnnek.
Érdemes azonban megjegyezni, hogy nem mindenki a relaxációt keresi. Bár a brit kutatás most a lágyabb dallamokat emelte ki, a szülőszobai listák világában egyre népszerűbb egy másik, ezzel ellentétes irányzat is.
Vannak, akik a vajúdás alatt nem relaxálni akarnak, hanem erőt meríteni. Ők nem lágy dallamokat, hanem kifejezetten erőt adó, „istennő” vagy „hegyet mozgató” himnuszokat válogatnak össze. Ezeken a listákon olyan előadók dominálnak, mint Beyoncé (a Run the World (Girls) vagy a Formation), Florence + The Machine (Dog Days Are Over) vagy Pink. Ez a vonal a szülést nem egy passzív, elszenvedő állapotnak tekinti, hanem egy aktív, hatalmas erőt igénylő fizikai teljesítménynek, amihez „harci dobok” kellenek.
A kutatások szerint a zenehallgatás nemcsak hangulatjavító, hanem jótékony hatással lehet az anyára és a babára is: segíti a kötődést, csökkenti a stresszt, sőt, a szülés utáni regenerációt is támogatja. Egy ír tanulmányban a megkérdezett kismamák 75 százaléka énekelt a magzatának, és közel fele tervezett zenét vinni a szülőszobába.
Szakértők szerint egyébként érdemes pár dologra figyelni a lista összeállításakor:
Legyen hosszú: A vajúdás maraton, nem sprint. Egy 10 órás lista sem túlzás.
Legyen változatos: Sosem tudhatod előre, hogy épp a lágy dallamok fognak segíteni, vagy valami pörgősebb. Érdemes több hangulatot is bekészíteni.
Legyen offline: Ne bízz a kórházi wifiben! A legjobb, ha a dalokat előre letöltöd az eszközödre.
És ha a playlist végül nem is jut el a vajúdásig? Sebaj. Az első közös utazás hazafelé is tökéletes pillanat arra, hogy a baba megismerje anya kedvenc dalait.
