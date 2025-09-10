Kezdődik a bölcsi, hogy fogok így szoptatni?

A környezet reakciója sem könnyíti meg a dolgot. Anyukák, nagymamák, sőt, a bölcsiben más szülők is képesek pillanatok alatt kétségbe vonni, amit az ember évek alatt épített ki:
„Már kétéves, tényleg folytatod?”
– kérdezik.
„Hát nem jobb, ha már most leszoktatod?”
És persze jön a moralizáló hang:
„Az oviban így majd semmitől nem fog tudni megnyugodni!”
Gabi, barátnőm, egy kétéves kislány anyukája, pontosan ezt élte át. Mindenki folyamatosan azt kérdezte tőle a bölcsiben, hogy meddig fog még szoptatni. Emlékszem, hányszor hívott fel abban az időben elkeseredve esténként. De miért is lenne baj, ha a gyerekemnek ez a megnyugvása? Csak azt szeretném, hogy boldog legyen, és ne izguljon minden elváláskor. Eszem ágában sincs magamhoz láncolni, vagy kialakítani egy olyan függést, amivel őt hátráltatom. A biztonság szeretnék lenni, és ha ezt ezen a módon is meg tudom erősíteni nála, akkor üsse kavics! Nekem nem kényelmetlen a helyzet, és mindenhol azt olvasom, hogy ez is egy fő szempont. Addig csináld, amíg számodra ez teljes mértékben elfogadható. Nekem még oké, rendben vagyok magammal. Mégis, úgy érzem, mintha mindenki más szerint ez már ciki lenne, és valahogy rossz anya lennék, ha még folytatnánk a szoptatást.
Valóban sok anyát foglalkoztat a kérdés: vajon nehezebb lesz a beszoktatás, ha a gyerek még a szoptatásból merít megnyugvást? Tényleg előnyösebb ilyenkor leállni a szoptatással? Sokan hallották már a „tanácsot”, hogy bölcsikezdés előtt jobb a teljes elválasztás. De a valóság más: a gyerekek rendkívül alkalmazkodóak, és a szoptatás folytatása nem hátráltatja a beszoktatást.
A szakértő tanácsadók, vagyis az IBCLC laktációs szaktanácsadók szerint a bölcsikezdéskor a szoptatás folytatása teljesen rendben van.
„Sokan azt hiszik, hogy nehezebb lesz a beszoktatás, ha még szoptatnak. Ez egy tévhit. A szoptatás nem hátráltatja az ovikezdést, sőt: a gyerek biztonságérzetét növeli, kevesebb a stressz, és az immunrendszerét is támogatja. Ha a gyermek és az anya boldog, nincs semmi oka a leállásnak.”
– olvasom az egyik tanácsadó interjúválaszát.
A Szoptatásért Magyar Egyesület 2023-as infografikáján is ezt olvashatjuk:
„Gyakori tévhit, hogy a bölcsődés kisdedet a közösségbe járás előtt le kell választani. A szoptatás folytatása a beszoktatás idejére, s azután mind a gyermek immunrendszerére, mind pedig a lelki egészségére pozitívan hat.”
És itt jön a lényeg: a gyerekek nagyon okosak, szerintem is. Vagyis pontosan érzékelik, ha nincs anya, és számtalan más módon is képesek jelezni, ha hiányzik számukra a megnyugvás, illetve elfogadják azt, hogy a dadusnéni nem tud nekik cicit adni, mert azt csak anya tud és kész. Ha alaposan és türelmesen felkészítjük őket, ha kell, százszor is elmondjuk, hogy a bölcsiben más módon fogják megnyugtatni őt, és biztosítjuk arról, hogy a szoptatás továbbra is a mi közös időnk része marad, a beszoktatás sokkal zökkenőmentesebb lesz.
A gyakorlat azonban nem mindig ennyire egyszerű. Egyes bölcsik kevésbé rugalmasak, máshol a gondozók tapasztaltak és figyelmesek. Sok anyuka ezért választja a fokozatos beszoktatást: először csak rövid időre hagyja ott a gyereket, miközben a bölcsiben is megvan a biztonságos, szeretetteljes figyelem. Ilyenkor a szoptatás továbbra is lehet az esti rituálé része, vagy a reggeli induláskor, amikor a gyerek a leginkább igényli a testi közelséget.
Sok anyuka a részleges elválasztást választja: napközben a bölcsiben nincs szoptatás, de a délutáni és esti időszakban továbbra is megmaradnak a közös rituálék. Ez a megoldás gyakran a legkönnyebb mindkét fél számára: a gyermek megtanulja az önállóságot, miközben az anya továbbra is biztosítja számára a megnyugvás lehetőségét.
És valljuk be, anyaként néha csak arról van szó, hogy a szoptatás a mi kis luxusunk is: egy kávé mellett, csendben, a világ zajától távol, két percnyi közelség, ami után mindketten késznek érezzük magunkat a napra. Ezeket a pillanatokat senki nem érti meg kívülről, de a gyerekünknek és nekünk is kincset ér.
Fontos hangsúlyozni, hogy a szoptatás nem csupán étkezést jelent. Ez az anya és a gyerek közötti kapcsolat, biztonság, szeretet sajátos színtere. Egy bölcsis beszoktatás nem kell, hogy ennek az értéknek a végét jelentse. A gyerekek tökéletesen megértik, hogy a bölcsiben is szeretet veszi őket körül, és ha valami miatt hiányzik az anya, ott vannak más eszközök, hogy megnyugodjanak: egy kedvenc plüss, takaró, egy dal, vagy akár egy közös fénykép az aprócska hátizsákjában.
