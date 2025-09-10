Kezdődik a bölcsi, hogy fogok így szoptatni?

A környezet reakciója sem könnyíti meg a dolgot. Anyukák, nagymamák, sőt, a bölcsiben más szülők is képesek pillanatok alatt kétségbe vonni, amit az ember évek alatt épített ki:

„Már kétéves, tényleg folytatod?”

– kérdezik.

„Hát nem jobb, ha már most leszoktatod?”

És persze jön a moralizáló hang:

„Az oviban így majd semmitől nem fog tudni megnyugodni!”

Gabi, barátnőm, egy kétéves kislány anyukája, pontosan ezt élte át. Mindenki folyamatosan azt kérdezte tőle a bölcsiben, hogy meddig fog még szoptatni. Emlékszem, hányszor hívott fel abban az időben elkeseredve esténként. De miért is lenne baj, ha a gyerekemnek ez a megnyugvása? Csak azt szeretném, hogy boldog legyen, és ne izguljon minden elváláskor. Eszem ágában sincs magamhoz láncolni, vagy kialakítani egy olyan függést, amivel őt hátráltatom. A biztonság szeretnék lenni, és ha ezt ezen a módon is meg tudom erősíteni nála, akkor üsse kavics! Nekem nem kényelmetlen a helyzet, és mindenhol azt olvasom, hogy ez is egy fő szempont. Addig csináld, amíg számodra ez teljes mértékben elfogadható. Nekem még oké, rendben vagyok magammal. Mégis, úgy érzem, mintha mindenki más szerint ez már ciki lenne, és valahogy rossz anya lennék, ha még folytatnánk a szoptatást.

Szoptatás és bölcsi - mit mondanak a szakértők?

Valóban sok anyát foglalkoztat a kérdés: vajon nehezebb lesz a beszoktatás, ha a gyerek még a szoptatásból merít megnyugvást? Tényleg előnyösebb ilyenkor leállni a szoptatással? Sokan hallották már a „tanácsot”, hogy bölcsikezdés előtt jobb a teljes elválasztás. De a valóság más: a gyerekek rendkívül alkalmazkodóak, és a szoptatás folytatása nem hátráltatja a beszoktatást.

A szakértő tanácsadók, vagyis az IBCLC laktációs szaktanácsadók szerint a bölcsikezdéskor a szoptatás folytatása teljesen rendben van.

„Sokan azt hiszik, hogy nehezebb lesz a beszoktatás, ha még szoptatnak. Ez egy tévhit. A szoptatás nem hátráltatja az ovikezdést, sőt: a gyerek biztonságérzetét növeli, kevesebb a stressz, és az immunrendszerét is támogatja. Ha a gyermek és az anya boldog, nincs semmi oka a leállásnak.”

– olvasom az egyik tanácsadó interjúválaszát.