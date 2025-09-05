A szerző, Dr. Molnár István Jenő "Így védd meg a gyermeked – Tanácsok aggódó szülőknek" című könyvében nem csodaszert ígér, hanem egy józan, gyakorlatias mankót. A szerző hitelességét az adja, hogy nem csupán elméleti szakember: jogászként és bűnmegelőzési szakértőként napi szinten találkozik a fiatalokat érintő problémákkal, emellett pedig maga is családapa.

A könyv nem akarja megmondani a tutit, inkább egy gondolkodási keretet ad a szülő kezébe. Három logikus lépésben halad:

1. Először is arra kényszerít, hogy nézzünk szembe a saját szerepünkkel abban, hogy a gyerekünk miért és hogyan jutott el oda, ahol tart. Ez talán a legnehezebb rész, mert kíméletlenül őszinte önvizsgálatra sarkall, de segít megérteni, a mi szülői mintáink hogyan formálják a kamasz viselkedését.

2. Ezután a kötet egyfajta térképként működik a modern kamaszok világához. Reálisan, pánikkeltés nélkül mutatja be azokat a veszélyeket, amelyekkel ma szembe kell nézniük: a közösségi média csapdáitól kezdve a digitális zaklatáson át a láthatatlan függőségekig (mint az online játékok), egészen a súlyosabb témákig, mint a bántalmazás vagy a tudatmódosító szerek.

3. A könyv legértékesebb része talán a befejezés, ami a „hogyan tovább?” kérdésére ad választ. Konkrét, kézzelfogható tanácsokat kapunk arra, miként építhetjük újra a kapcsolatot, hogyan lehetünk elérhetőek és jelen a gyerekünk életében, még ha ő éppen elutasítónak is tűnik. A kulcs szerinte a bizalomra épülő, partneri viszony és az érzelmi biztonság megteremtése.

Ami gondolkodóba ejtett, az a patthelyzetek kérdése. A könyv főleg azokra az esetekre fókuszál, ahol a kommunikációs csatorna, ha nehezen is, de megnyitható. Kevesebb szó esik arról, mi a teendő, ha a kamasz egyáltalán nem partner, ha teljes a fal és a bezárkózás. Ez persze már olyan mélység, ami talán egy újabb könyvet is megérne.