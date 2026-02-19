Tabu, pedig sokakat érint: így kezelhetők a vizelési panaszok

A vizelési panaszok nem önálló betegséget jelentenek, hanem jelzések arra, hogy a húgyutak működésében zavar alakult ki. A húgyhólyag, a húgycső és az idegi szabályozás finom egyensúlya szükséges ahhoz, hogy a vizeletürítés fájdalommentes és kontrollált legyen. Ha ez az egyensúly felborul, különböző kellemetlen tünetek jelenhetnek meg, amelyek a mindennapi életet is megnehezíthetik.
Az alsó húgyúti tünettan mindkét nemet érintheti, a normális vizeletürítés nehézségét dysuriának nevezzük.
„Nőknél a panaszok gyakran szülést követően, izomgyengeség vagy anatómiai eltérések miatt alakulnak ki, amelyek mind vizelettartási problémákhoz vezethetnek” – hangsúlyozza dr. Péterfi Lehel urológus, hozzátéve, hogy a gerincsérvek és különböző neurológiai betegségek is szerepet játszhatnak a tünetek megjelenésében.
Férfiaknál más jellegű eltérések állnak a háttérben. A vizelési gondokat leggyakrabban a vizelet útjába kerülő akadályok okozzák: ilyen lehet a prosztata megnagyobbodása, a húgycső szűkülete, a hólyagnyak rendellenessége, illetve a hólyagizomzat működési zavara. A nőkhöz hasonlóan a férfiaknál is előfordulhat, hogy neurológiai betegség okozza a panaszokat.
„A vizelési rendellenességek jelei közé tartozik a megszokottnál gyakoribb vizelési inger, illetve a gyengébb vizeletsugár. Ezek a tünetek jelentősen befolyásolják a mindennapokat és rontják az életminőséget. Korábban sokan nem tulajdonítottak nagy jelentőséget ezeknek a panaszoknak, ma azonban egyre többen figyelnek rájuk, hiszen senki sem szeretne tartósan együtt élni ilyen problémákkal” – mondja a szakember.
Az orvoshoz fordulás azért is fontos, mert a kivizsgálás során hasznos szűrővizsgálatokra is sor kerülhet. Ezek segíthetnek kizárni daganatos vagy más, időben felismerve még jól kezelhető betegségeket. Dr. Péterfi Lehel kiemelte:
„A prosztata daganat időben felfedezve nem olyan agresszív, mint más rosszindulatú elváltozások. Gyógyítani, rossz esetben kezelni lehet, és sokszor 20-30 évig együtt lehet vele élni.”
Jogosan merül fel a kérdés, mit tehetünk a megelőzés érdekében. A szakember szerint a nők számára sokat segíthet az intimtorna– más néven gát- vagy medencefenéktorna –, valamint az aktív, sportos életmód. Az elhízás kerülése kiemelten fontos, mivel a túlsúly jelentősen hozzájárulhat a vizelési panaszok kialakulásához. Különösen ajánlott a testsúlykontroll azoknak a hölgyeknek, akik természetes úton egy vagy több alkalommal szültek, hiszen megfelelő megelőzés nélkül idővel nagy eséllyel jelentkeznek náluk vizeletürítési problémák.
A férfiaknál más a helyzet: a jóindulatú prosztata-megnagyobbodás szinte mindenkit utolér, bár sokan ezt már nem érik meg.
„Statisztikailag is kimutatható, hogy 50 éves korban a férfiak 50 százalékának, 90 éves korban pedig 90 százalékának van vizelési gondja prosztata megnagyobbodásból származóan. Ebből adódóan arra következtetünk, hogy 100 éves korban már mindenki küzdene ilyen gondokkal, csak ezt a legtöbben már nem érik meg”– mondja dr. Péterfi Lehel.
Azoknál a férfiaknál, akiknek a családjában – édesapánál vagy testvérnél – előfordult prosztatadaganat, már 45 éves korban javasolt az első urológiai vizsgálat. Akiknél nincs ilyen családi előzmény, számukra 50 éves korban ajánlott szakemberhez fordulni. A nők esetében nincs életkorhoz kötött ajánlás: náluk a panaszok megjelenésekor indokolt urológus segítségét kérni.
A lényeg röviden
A vizelési panaszok nőknél és férfiaknál egyaránt gyakori tünetek, amelyek mögött sokféle ok húzódhat meg. A korai felismerés és a megfelelő kivizsgálás segít megelőzni a szövődmények kialakulását. A rendszeres folyadékbevitel, a tudatos hólyagürítés és az egészséges életmód hozzájárulhat a húgyutak egészségének megőrzéséhez, de tartós panasz esetén mindig érdemes szakemberhez fordulni.
