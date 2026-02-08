Egyetlen rossz mozdulat, és kész a baj – Ezért nagyon veszélyes visszatartani a tüsszentést

A tüsszentés egy természetes védekező mechanizmus, ami segít eltávolítani az orrjáratainkba jutó, irritációt okozó anyagokat. Okkal történik! Egy visszatartott tüsszentés pedig korántsem ártalmatlan. Következményeivel ritkán számolunk, pedig valóban kárt tehetünk vele magunkban.

Ez lehet a következménye egy visszatartott tüsszentésnek!

Fotó: Sklo Studio / Shutterstock

A tüsszentés nagy nyomást generál a légutakban.

A visszatartott tüsszentés a hallójáratok és a dobhártya sérülését okozhatja.

Fertőzések és komoly egészségügyi károsodások is kialakulhatnak.

Miért tüsszentünk?

A tüsszentés akkor következik be, amikor az orrjáratokba idegen anyag, például por, pollen, baktérium vagy füst jut. A társas helyzetekben sokan próbálják visszatartani, ez azonban komoly veszélyeket rejt az egészségünkre nézve!

Miért veszélyes visszatartani a tüsszentést?

A tüsszentés során a légutakban jelentős nyomás keletkezik, az orrüregtől a tüdőig. A kilökődő váladék sebessége elérheti akár a 160 km/órát is. Ha a tüsszentést visszatartjuk, a légutakban keletkező nyomás akár hússzorosára is nőhet, ami különféle sérülésekhez vezethet.

A visszatartott tüsszentés egészségügyi kockázatai:

Fülkárosodás

Egy visszatartott tüsszentés során a légnyomás a hallójáratok felé irányulhat. A fülkürtbe jutó nyomás következtében a dobhártya sérülhet, részlegesen vagy teljesen átszakadhat. Ezenkívül a baktériumok és irritáló anyagok a középfülbe juthatnak és fertőzést okozhatnak. Középfül-fertőzés esetén gyakran szükséges antibiotikumos kezelés, egyes esetekben pedig beavatkozás a dobhártya helyreállítására.

Ritka, de súlyos következmények

A legtöbb esetben a tüsszentés visszatartása nem okoz nagyobb gondot, mint egy fejfájás vagy a dobhártya megrepedése. Azonban van rá esély, hogy súlyosabb károkat okoz a szervezetedben.

Fotó: Elizaveta Galitckaia / Shutterstock

Bár nem jellemző, a tüsszentés visszatartása károsíthatja a vérereket az orrban, a szemekben vagy a fülben, de a nyomás akár a rekeszizomban, illetve a tüdőben is sérülést okozhat. Sőt, súlyos esetben az agyi aneurizma ruptúrájához (szakadásához) is vezethet.

A kockázatok elkerülése végett soha ne fogjuk be az orrunkat tüsszentéskor! Orrunkat és szánkat zsebkendővel takarjuk, így nem veszélyeztetjük saját egészségünket, és minimalizálhatjuk a fertőzések terjedését is!

A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.

Az alábbi videóban láthatod, hogyan tüsszenthetsz anélkül, hogy kockára tennéd saját vagy mások egészségét:

