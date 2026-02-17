Zsibbad a kezed reggelente? Komoly bajt is jelezhet

Egy hosszú nap végén leülsz pihenni, a telefon a kezedben, és hirtelen furcsa zsibbadást érzel az ujjaidban. A legtöbben ilyenkor csak legyintenek, mondván: biztosan rosszul tartom az eszközt. Ha azonban a panasz ismétlődően jelentkezik, azt nem szabad félvállról venni. A kézzsibbadás okai többfélék lehetnek: meghúzódhat a háttérben idegnyomás, tartós vitaminhiány, de akár keringési probléma is. A kulcs a részletekben rejlik, ezért fontos megfigyelni, pontosan mikor és hogyan jelentkeznek a tünetek.
A legtöbben nem is gondolnak rá, hogy a nyaki gerinc állapota közvetlenül hat a kezek működésére. Ha irodai munkát végzel és napi több órát töltesz laptop fölé hajolva, vagy a telefonodat nézve rossz testtartást veszel fel, a nyak és a váll izmai túlterhelődnek. Az idegpályák a nyaktól egészen a karokig futnak, így ha valahol nyomás alá kerülnek, könnyen jelentkezhet az ujjak zsibbadása és a kellemetlen bizsergés, amely más problémák előfutára is lehet. Előfordulhat, hogy csak apró jelekből veszed észre: gyengül a fogásod, gyakrabban ejtesz le tárgyakat, vagy éjszaka arra ébredsz, hogy a kezed elzsibbadt. A tartós rossz testtartás hosszabb távon szinte biztosan hozzájárul a panaszok kialakulásához.
Hideg a kezed még meleg környezetben is? Néha elsápadnak vagy kifehérednek az ujjaid? Ilyenkor felmerül a kérdés: miért zsibbad a kéz, ha nem történt sérülés? Sok esetben a válasz a keringésben keresendő. A nem megfelelő véráramlás a kézzsibbadás okai között gyakran szerepel. A dohányzás, a magas vérnyomás és a cukorbetegség hosszú távon az ereket is megviseli. Ha a vérkeringés nem működik megfelelően, a kezek hamar jeleznek: zsibbadással, szurkáló érzéssel vagy akár állandó hidegérzettel.
A gyakori kézzsibbadás egyik legismertebb oka a kéztőalagút-szindróma. Ha éjszaka arra ébredsz, hogy rázogatnod kell a kezed, hogy elmúljon a bizsergés, nagy valószínűséggel ez a probléma állhat a háttérben. A sok gépelés vagy telefonozás mind növeli a kockázatot.
A hiányállapotok szintén gyakran szerepelnek a kézzsibbadás okai között. Az idegek működésében kulcsszerepet játszik a B12-vitamin és a magnézium, ezért érdemes odafigyelni, hogy elegendő mennyiséget vigyél be belőlük. Ha vitaminhiány alakul ki a szervezetedben, az hamar megmutatkozik: fáradtabbnak érzed magad, és a zsibbadás is gyakrabban jelentkezik.
Amennyiben a tünetek nem múlnak, ne halogasd az orvosi vizsgálatot. Egy vérvétel segíthet tisztázni, hogy egyszerű vitaminhiányról vagy komolyabb odafigyelést igénylő egészségügyi problémáról van-e szó.
Ha még többet megtudnál a reggeli kézzsibbadás lehetséges okairól, nézd meg a következő videót:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.