Kézzsibbadás tüneteit a bal tenyerén mutató fiatal nő

Zsibbad a kezed reggelente? Komoly bajt is jelezhet

betegség
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 17. 08:45
kézzsibbadásokok
Előfordult már, hogy reggel úgy ébredtél, mintha elaludtad volna a kezed? Habár a kézzsibbadás okai az esetek többségében ártalmatlanok, bizonyos helyzetekben komoly egészségügyi probléma is állhat a háttérben.
  • A rossz testtartás és a nyaki gerinc túlterhelése gyakran okozhat bizsergést és zsibbadást a kézben.
  • Keringési problémák, magas vérnyomás vagy dohányzás is állhat a kéz zsibbadásának hátterében.
  • A kéztőalagút-szindróma és az idegnyomás az egyik leggyakoribb kiváltó tényező.
  • Vitaminhiány, főként a B12 és a magnézium hiánya szintén hozzájárulhat a tünetekhez.
  • Ha a zsibbadás rendszeresen jelentkezik vagy erősödik, érdemes orvosi vizsgálatot kérni.

Egy hosszú nap végén leülsz pihenni, a telefon a kezedben, és hirtelen furcsa zsibbadást érzel az ujjaidban. A legtöbben ilyenkor csak legyintenek, mondván: biztosan rosszul tartom az eszközt. Ha azonban a panasz ismétlődően jelentkezik, azt nem szabad félvállról venni. A kézzsibbadás okai többfélék lehetnek: meghúzódhat a háttérben idegnyomás, tartós vitaminhiány, de akár keringési probléma is. A kulcs a részletekben rejlik, ezért fontos megfigyelni, pontosan mikor és hogyan jelentkeznek a tünetek.

Kézzsibbadás tüneteit észlelő nő a tenyeréhez nyúlva
A kézzsibbadás okai között lehet idegnyomás, rossz testtartás vagy komolyabb egészségügyi probléma is.
Fotó: Shutterstock

Melyek lehetnek a kézzsibbadás okai?

Amikor a gerinc a ludas

A legtöbben nem is gondolnak rá, hogy a nyaki gerinc állapota közvetlenül hat a kezek működésére. Ha irodai munkát végzel és napi több órát töltesz laptop fölé hajolva, vagy a telefonodat nézve rossz testtartást veszel fel, a nyak és a váll izmai túlterhelődnek. Az idegpályák a nyaktól egészen a karokig futnak, így ha valahol nyomás alá kerülnek, könnyen jelentkezhet az ujjak zsibbadása és a kellemetlen bizsergés, amely más problémák előfutára is lehet. Előfordulhat, hogy csak apró jelekből veszed észre: gyengül a fogásod, gyakrabban ejtesz le tárgyakat, vagy éjszaka arra ébredsz, hogy a kezed elzsibbadt. A tartós rossz testtartás hosszabb távon szinte biztosan hozzájárul a panaszok kialakulásához.

Keringési problémák

Hideg a kezed még meleg környezetben is? Néha elsápadnak vagy kifehérednek az ujjaid? Ilyenkor felmerül a kérdés: miért zsibbad a kéz, ha nem történt sérülés? Sok esetben a válasz a keringésben keresendő. A nem megfelelő véráramlás a kézzsibbadás okai között gyakran szerepel. A dohányzás, a magas vérnyomás és a cukorbetegség hosszú távon az ereket is megviseli. Ha a vérkeringés nem működik megfelelően, a kezek hamar jeleznek: zsibbadással, szurkáló érzéssel vagy akár állandó hidegérzettel.

Idegeket érintő betegség

A gyakori kézzsibbadás egyik legismertebb oka a kéztőalagút-szindróma. Ha éjszaka arra ébredsz, hogy rázogatnod kell a kezed, hogy elmúljon a bizsergés, nagy valószínűséggel ez a probléma állhat a háttérben. A sok gépelés vagy telefonozás mind növeli a kockázatot.

Vitaminhiány

A hiányállapotok szintén gyakran szerepelnek a kézzsibbadás okai között. Az idegek működésében kulcsszerepet játszik a B12-vitamin és a magnézium, ezért érdemes odafigyelni, hogy elegendő mennyiséget vigyél be belőlük. Ha vitaminhiány alakul ki a szervezetedben, az hamar megmutatkozik: fáradtabbnak érzed magad, és a zsibbadás is gyakrabban jelentkezik.

Amennyiben a tünetek nem múlnak, ne halogasd az orvosi vizsgálatot. Egy vérvétel segíthet tisztázni, hogy egyszerű vitaminhiányról vagy komolyabb odafigyelést igénylő egészségügyi problémáról van-e szó.

Ha még többet megtudnál a reggeli kézzsibbadás lehetséges okairól, nézd meg a következő videót:

