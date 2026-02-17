Zsibbad a kezed reggelente? Komoly bajt is jelezhet

A rossz testtartás és a nyaki gerinc túlterhelése gyakran okozhat bizsergést és zsibbadást a kézben.

Keringési problémák, magas vérnyomás vagy dohányzás is állhat a kéz zsibbadásának hátterében.

A kéztőalagút-szindróma és az idegnyomás az egyik leggyakoribb kiváltó tényező.

Vitaminhiány, főként a B12 és a magnézium hiánya szintén hozzájárulhat a tünetekhez.

Ha a zsibbadás rendszeresen jelentkezik vagy erősödik, érdemes orvosi vizsgálatot kérni.

Egy hosszú nap végén leülsz pihenni, a telefon a kezedben, és hirtelen furcsa zsibbadást érzel az ujjaidban. A legtöbben ilyenkor csak legyintenek, mondván: biztosan rosszul tartom az eszközt. Ha azonban a panasz ismétlődően jelentkezik, azt nem szabad félvállról venni. A kézzsibbadás okai többfélék lehetnek: meghúzódhat a háttérben idegnyomás, tartós vitaminhiány, de akár keringési probléma is. A kulcs a részletekben rejlik, ezért fontos megfigyelni, pontosan mikor és hogyan jelentkeznek a tünetek.

A kézzsibbadás okai között lehet idegnyomás, rossz testtartás vagy komolyabb egészségügyi probléma is.

Melyek lehetnek a kézzsibbadás okai?

Amikor a gerinc a ludas

A legtöbben nem is gondolnak rá, hogy a nyaki gerinc állapota közvetlenül hat a kezek működésére. Ha irodai munkát végzel és napi több órát töltesz laptop fölé hajolva, vagy a telefonodat nézve rossz testtartást veszel fel, a nyak és a váll izmai túlterhelődnek. Az idegpályák a nyaktól egészen a karokig futnak, így ha valahol nyomás alá kerülnek, könnyen jelentkezhet az ujjak zsibbadása és a kellemetlen bizsergés, amely más problémák előfutára is lehet. Előfordulhat, hogy csak apró jelekből veszed észre: gyengül a fogásod, gyakrabban ejtesz le tárgyakat, vagy éjszaka arra ébredsz, hogy a kezed elzsibbadt. A tartós rossz testtartás hosszabb távon szinte biztosan hozzájárul a panaszok kialakulásához.

Keringési problémák

Hideg a kezed még meleg környezetben is? Néha elsápadnak vagy kifehérednek az ujjaid? Ilyenkor felmerül a kérdés: miért zsibbad a kéz, ha nem történt sérülés? Sok esetben a válasz a keringésben keresendő. A nem megfelelő véráramlás a kézzsibbadás okai között gyakran szerepel. A dohányzás, a magas vérnyomás és a cukorbetegség hosszú távon az ereket is megviseli. Ha a vérkeringés nem működik megfelelően, a kezek hamar jeleznek: zsibbadással, szurkáló érzéssel vagy akár állandó hidegérzettel.