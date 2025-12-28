Tragikus véget ért az ikerlányok családja: hónapokkal az életmentő szétválasztó műtét után meghalt a sziámi ikerpár másik tagja is

Tragikus módon elhunyt a sziámi ikerpár másik tagja is, aki kezdetben túlélte a bonyolult műtét nehézségeit, amelynek során elválasztották a testvérétől. Az ikerlányok családja teljesen összetört azt követően, hogy a kislány testvére már a májusi életmentő beavatkozás napokkal elhunyt.

Teljesen összetört a szétválasztott sziámi ikerpár családja (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

A reményt adó műtét ellenére elhunyt a sziámi ikerpár másik tagja is

Aruna Rodrigues karácsony estéjén halt meg, miután hosszú ideig kórházi kezelés alatt állt az összetett beavatkozást követően, amelyet májusban hajtottak végre a brazíliai Goiânia-ban, hogy szétválasszák őt testvérétől. Az orvosok megerősítettek, hogy december 24-én halt meg, miután kezelése során súlyos szövődmények alakultak ki. Testvére, Kiraz már néhány nappal a májusi szétválasztó műtét után életét vesztette.

A kórház tájékoztatása szerint a szétválasztó műtét 19 órán át tartott, és egy nagy, több szakterületet felölelő orvosi csapat vett benne részt. Aruna és Kiraz a műtét idején 18 hónaposak voltak, és mellkasnál, hasnál és medencénél voltak összenőve.

A vezető sebész, Zacharias Calil december 24-én este a közösségi médiában jelentette be Aruna halálát, kihangsúlyozva, hogy az embert próbáló beavatkozás után ez mindenki számára mérhetetlen fájdalmat jelent.

Ma Isten úgy döntött, hogy enyhíti Aruna szenvedését, és magához vette, hogy közel lehessen a testvéréhez, Kirazhoz. Ez mindannyiunk számára hatalmas fájdalom, különösen annak a családnak, amely bátorsággal, hittel és szeretettel küzdött sziámi ikreiért

- írta a sebész.

Aruna édesapja, Alessandro Rodrigues szintén a közösségi médiában számolt be arról, hogy lánya a hónap elején az intenzív osztályról egy kórterembe került, mielőtt fertőzés, majd vírusos megbetegedés alakult ki nála.

A kislányunk számos beavatkozáson és több műtéten is átesett, és mindegyiket sikeresen túlélte. Sajnos ezt az utolsót, azt, hogy elhagyja az intenzív osztályt és átkerüljön a kórterembe, már nem tudta legyőzni

- tette hozzá az apa.

A kórház közleménye szerint Aruna hét hónapnyi megfigyelés után javulás jeleit mutatta, ezért december 10-én átszállították egy kórterembe. Később azonban súlyos légzési szövődmények léptek fel, így visszakerült az intenzív osztályra. Az orvosok vírusos fertőzést diagnosztizáltak, és megerősítették, hogy szepszis okozta sokk következtében hunyt el december 24-én 15:51-kor, minden orvosi erőfeszítés ellenére.