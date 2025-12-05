Háborúk és világjárvány: aggasztó, miket jósol 2026-ra az élő Nostradamus

Fenyegető jóslattal állt elő az élő Nostradamus, aki szerint egy újabb járvány, háború és brutális erős napkitörés vár ránk a következő évben.

Háborút ígér 2026-ra az élő Nostradamus

Fotó: NurPhoto via AFP / AFP

Nehéz évünk lesz az élő Nostradamus jóslata szerint

A brazil jós, Athos Salomé, akit az élő Nostradamusnak neveznek, miután pontosan megjósolta II. Erzsébet brit királynő halálát és a Covid-járványt is, elárulta, hogy a világra még több felfordulás vár 2026-ban – egy már amúgy is viharos és nehéz év után. Új jóslatainak listájában Salomé két területet jelölt meg a világon, amelyek a nyugat és ellenségei közötti proxy háborúk új csatatereivé válnak, kiegészítve az Ukrajnában, Szudánban és Kongóban folyó háborúkat.

A harmadik világháborúvá váló globális konfliktus veszélyét fokozva az élő Nostradamus megjósolta, hogy 2026-ban két régió, a Száhel és az Északi-sarkvidék teljes körű háborúba fog sodródni. A laikusok számára a Száhel Afrika egy földrajzi régiója, amely egy vízszintes sávot képez a kontinens közepén, és határt jelöl a déli szavannák és az északon elterülő Szahara sivatag között. Ebben az évben fellendülés volt tapasztalható a terrorista tevékenységekben a Száhelben, amelyet korábban a terrorizmus epicentrumaként írtak le, mivel az összes terrorcselekmény több mint 30 százaléka ebben a régióban történik. A régiót alkotó országok közé tartozik Szenegál, Mauritánia, Mali, Burkina Faso, Niger, Nigéria, Csád, Szudán, Eritrea és Gambia – amelyek mindegyike rendszeresen szembesül az Al-Kaida és az ISIS-hez kapcsolódó csoportok fenyegetéseivel, amelyek a Száhel-övezetet tekintik otthonuknak.

A nyugati erők közelmúltbeli kivonulásával, miután a francia és az amerikai csapatok már nem támogatják a helyi biztonsági erőket ezekben az országokban, a Száhel-övezetben a helyzet várhatóan tovább romlik. Az elmúlt néhány hónapban több száz iskolás gyermeket raboltak el fegyveresek az oktatási intézményeikből, és váltságdíjat követelnek a visszatérésükért. A helyi kormányok nehezen tudják fenntartani a biztonságot a Száhel-övezet környékén, ezért a szülők gyakran fizetnek a váltságdíjat a hivatalos tanácsok ellenére is.