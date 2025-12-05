Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Háborúk és világjárvány: aggasztó, miket jósol 2026-ra az élő Nostradamus

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 05. 19:30
Athos Salomé újabb jóslatokkal állt elő: félelmetes jövő vár ránk. Az élő Nostradamus szerint kegyetlen év következik.

Fenyegető jóslattal állt elő az élő Nostradamus, aki szerint egy újabb járvány, háború és brutális erős napkitörés vár ránk a következő évben.

Háborút ígér 2026-ra az élő Nostradamus
Fotó: NurPhoto via AFP / AFP

Nehéz évünk lesz az élő Nostradamus jóslata szerint

A brazil jós, Athos Salomé, akit az élő Nostradamusnak neveznek, miután pontosan megjósolta II. Erzsébet brit királynő halálát és a Covid-járványt is, elárulta, hogy a világra még több felfordulás vár 2026-ban – egy már amúgy is viharos és nehéz év után. Új jóslatainak listájában Salomé két területet jelölt meg a világon, amelyek a nyugat és ellenségei közötti proxy háborúk új csatatereivé válnak, kiegészítve az Ukrajnában, Szudánban és Kongóban folyó háborúkat.

A harmadik világháborúvá váló globális konfliktus veszélyét fokozva az élő Nostradamus megjósolta, hogy 2026-ban két régió, a Száhel és az Északi-sarkvidék teljes körű háborúba fog sodródni. A laikusok számára a Száhel Afrika egy földrajzi régiója, amely egy vízszintes sávot képez a kontinens közepén, és határt jelöl a déli szavannák és az északon elterülő Szahara sivatag között. Ebben az évben fellendülés volt tapasztalható a terrorista tevékenységekben a Száhelben, amelyet korábban a terrorizmus epicentrumaként írtak le, mivel az összes terrorcselekmény több mint 30 százaléka ebben a régióban történik. A régiót alkotó országok közé tartozik Szenegál, Mauritánia, Mali, Burkina Faso, Niger, Nigéria, Csád, Szudán, Eritrea és Gambia – amelyek mindegyike rendszeresen szembesül az Al-Kaida és az ISIS-hez kapcsolódó csoportok fenyegetéseivel, amelyek a Száhel-övezetet tekintik otthonuknak.

A nyugati erők közelmúltbeli kivonulásával, miután a francia és az amerikai csapatok már nem támogatják a helyi biztonsági erőket ezekben az országokban, a Száhel-övezetben a helyzet várhatóan tovább romlik. Az elmúlt néhány hónapban több száz iskolás gyermeket raboltak el fegyveresek az oktatási intézményeikből, és váltságdíjat követelnek a visszatérésükért. A helyi kormányok nehezen tudják fenntartani a biztonságot a Száhel-övezet környékén, ezért a szülők gyakran fizetnek a váltságdíjat a hivatalos tanácsok ellenére is.

Az élő Nostradamus így jósolta: 

A szélsőséges csoportok térnyerésével Niger északi régióiban úgy vélem, hogy a térség a nyugati csapatok távozása után a befolyásuk megőrzésére törekvő nemzetek közötti közvetett konfrontáció színterévé válhat.

És hogyha ez a kontinens kettészakadásáról szóló hátborzongató jóslat még nem lenne elég ijesztő, Salomé egy olyan fejleményt is megjósolt, amely a világ nagyhatalmainak konfliktusához vezethet, mivel Oroszország, Kína és az Egyesült Államok stratégiai erőforrásokért és piaci hozzáférésért küzdenek egymással. De ez az új konfliktus egy váratlan helyen, az Északi-sarkkörön kezdődhet, ahol Oroszország és a NATO-szövetséges országok egyaránt fejlesztik katonai képességeiket az ukrajnai háború kitörése óta. Ez a folyamat felgyorsult, amikor Finnország és Svédország csatlakozott a védelmi szövetséghez.

Salomé előrejelzése szerint: 

A legutóbbi események arra utalnak, hogy Oroszország rakétarendszereket helyez át stratégiai területekre az Északi-sarkvidéken. Ez növeli a NATO-val való közvetlen konfrontációk valószínűségét a 2026-os jégolvadás idején, amikor az új hajózási útvonalak és az energiatartalékok döntő szerepet játszhatnak majd.

Napkitörések és egy újabb vírus is szerepel a jóslatban

Miközben a Földön háború készül, az élő Nostradamus azt jósolja, hogy az égbolton is zűrzavar fog uralkodni. A brazil jós szerint mindannyian tömeges zavarokra és áramkimaradásokra számíthatunk, ugyanis egy hatalmas napvihar következik majd be. Salomé hozzátette: „A legfrissebb információk szerint 2026. március 12. és 15. között a Föld felé irányuló koronakidobódásokra lehet számítani. A nagyméretű áramkimaradások lehetősége reális, különösen a sebezhetőbb elektromos rendszerekben, de semmi konkrétum nincs.”

Ezen áramkimaradások mellett egy túlságosan is ismerős fenyegetés is lebeg a fejünk felett jövőre: egy halálos, új betegség, amely gyorsan elterjedhet az egész világon, és káoszba taszíthatja az életünket. A H5N5, a madárinfluenza egyik változata, amely jelenleg az amerikai madár- és szarvasmarha-állományt sújtja, a múlt hónapban követelte első emberi áldozatát, ami félelmet keltett, hogy a betegség az állatállományt sújtó világméretű pusztítás mellett az emberekre is átterjedhet. Az élő Nostradamus arra figyelmeztetett, hogy „meg kell erősíteni a globális megfigyelést, különösen figyelembe véve, hogy az EU sietve engedélyezi a módosított mRNS-vakcinát”, ha el akarjuk kerülni egy újabb világméretű katasztrófát - olvasható a Unilad cikkében.

 

