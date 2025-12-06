Amit eddig nem mondtak el a tetoválásokról – komoly egészségügyi kockázatuk lehet

Új kutatások szerint a tetováló tinta a nyirokcsomókba vándorolhat, és növelheti bizonyos rákfajták kialakulásának kockázatát.

A nagyobb méretű tetoválásokat viselő személyeknél magasabb arányban figyeltek meg bőrrákot és limfómát.

Szakértők szerint a tetoválások nem bizonyítottan rákkeltők, de érdemes tudatosan választani és figyelni a test jelzéseit.

Tetovált és tetoválatlan dán ikerpárok adatait felhasználva a Dél-dániai Egyetem kutatói arra utaló jeleket találtak, hogy a tetováló tinta növelheti a bőrrák és a limfóma kialakulásának kockázatát. Ennek oka a tinta vándorlása lehet: a bőrbe juttatott pigmentek egy része idővel a nyirokrendszerbe kerül, ahol felhalmozódhat és esetlegesen gyulladást idézhet elő. Hasonló mechanizmus felelős egyes mellimplantátumok által kiváltott ritka, limfómás megbetegedésekért is. Az eredmények új kérdéseket vetnek fel a tetoválások hosszú távú egészségügyi hatásaival kapcsolatban.

Négyszer nagyobb a bőrrák kialakulásának kockázata

A kutatócsoport 2 ezer 367 ikerpárt vizsgált meg a Danish Twin Tattoo Cohort adatai alapján és azt találta, hogy a tetovált személyeknél majdnem négyszer nagyobb eséllyel alakult ki bőrrák, mint a nem tetovált ikertestvéreiknél. Egy másik vizsgálat során arra is fény derült, hogy minél nagyobb egy tetoválás, annál magasabb a bőrrák kialakulásának kockázata, és nagyobb valószínűséggel diagnosztizálnak limfómát is.

„A megközelítésünk egyedülálló abban, hogy lehetőségünk van olyan ikerpárok összehasonlítására, akik közül az egyik fél rákos beteg, miközben számos genetikai és környezeti tényezőjük megegyezik” – kezdte Jacob von Bornemann Hjelmborg, a Dél-dániai Egyetem biostatisztika professzora. „Ez egy hatékonyabb módszert biztosít számunkra annak vizsgálatára, hogy a tetoválások önmagukban befolyásolhatják-e a rák kialakulásának kockázatát” – mondta.

Mennyi tetoválás lehet veszélyes?

Habár a kutatási eredmények figyelemre méltók, fontos hangsúlyozni, hogy a tanulmány nem bizonyítja egyértelműen, hogy a tetoválás önmagában rákkeltő hatású lenne. Inkább egy lehetséges összefüggést jelez, amelyet további vizsgálatoknak kell alátámasztaniuk.