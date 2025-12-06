Amit eddig nem mondtak el a tetoválásokról – komoly egészségügyi kockázatuk lehet

Tetovált és tetoválatlan dán ikerpárok adatait felhasználva a Dél-dániai Egyetem kutatói arra utaló jeleket találtak, hogy a tetováló tinta növelheti a bőrrák és a limfóma kialakulásának kockázatát. Ennek oka a tinta vándorlása lehet: a bőrbe juttatott pigmentek egy része idővel a nyirokrendszerbe kerül, ahol felhalmozódhat és esetlegesen gyulladást idézhet elő. Hasonló mechanizmus felelős egyes mellimplantátumok által kiváltott ritka, limfómás megbetegedésekért is. Az eredmények új kérdéseket vetnek fel a tetoválások hosszú távú egészségügyi hatásaival kapcsolatban.
A kutatócsoport 2 ezer 367 ikerpárt vizsgált meg a Danish Twin Tattoo Cohort adatai alapján és azt találta, hogy a tetovált személyeknél majdnem négyszer nagyobb eséllyel alakult ki bőrrák, mint a nem tetovált ikertestvéreiknél. Egy másik vizsgálat során arra is fény derült, hogy minél nagyobb egy tetoválás, annál magasabb a bőrrák kialakulásának kockázata, és nagyobb valószínűséggel diagnosztizálnak limfómát is.
„A megközelítésünk egyedülálló abban, hogy lehetőségünk van olyan ikerpárok összehasonlítására, akik közül az egyik fél rákos beteg, miközben számos genetikai és környezeti tényezőjük megegyezik” – kezdte Jacob von Bornemann Hjelmborg, a Dél-dániai Egyetem biostatisztika professzora. „Ez egy hatékonyabb módszert biztosít számunkra annak vizsgálatára, hogy a tetoválások önmagukban befolyásolhatják-e a rák kialakulásának kockázatát” – mondta.
Habár a kutatási eredmények figyelemre méltók, fontos hangsúlyozni, hogy a tanulmány nem bizonyítja egyértelműen, hogy a tetoválás önmagában rákkeltő hatású lenne. Inkább egy lehetséges összefüggést jelez, amelyet további vizsgálatoknak kell alátámasztaniuk.
A tenyérnyi méretnél nagyobb tetoválások esetében a bőrrák kialakulásának esélye 2,37-szeresére nőhet. A kutatók szerint a pigmentek krónikus gyulladást válthatnak ki a nyirokcsomókban, ami hosszú távon károsíthatja az immunrendszert.
„Látható, hogy a tintarészecskék felhalmozódnak a nyirokcsomókban, és gyanítjuk, hogy a szervezet idegen anyagként érzékeli azokat. Ez azt jelentheti, hogy az immunrendszer folyamatosan próbál reagálni a tintára, és még nem tudjuk, hogy ez a tartós megterhelés gyengíti-e a nyirokcsomók működését, vagy más egészségügyi következményekkel járhat-e” – mondta Henrik Frederiksen, a tanulmány szerzője.
Noha a tanulmány nem mutatott ki konkrét színekhez köthető veszélyt, más kutatások arra utalnak, hogy a vörös tinta gyakrabban okoz allergiás reakciókat.
„Tanulmányunkban nem látunk egyértelmű kapcsolatot a rák előfordulása és a tinta bizonyos színei között, de ez nem jelenti azt, hogy a szín irreleváns. Más tanulmányokból tudjuk, hogy a tinta káros anyagokat tartalmazhat, például a vörös tinta gyakrabban okoz allergiás reakciókat. Ez az a terület, amelyet tovább szeretnénk vizsgálni” – hívta fel a figyelmet Signe Bedsted Clemmensen, a tanulmány egy másik szerzője.
A kutatás megdöbbentő összefüggéseket tárt fel, de azok nem jelentik azt, hogy néhány tetoválás megléte egyenes út lenne a bőrrák kialakulásához. Mint minden beavatkozásnál, itt is a tudatosság és az egészséges döntések számítanak. Ha szereted a tetoválásokat, nem kell elbúcsúznod tőlük – csak figyelj oda a tested jelzéseire és válassz felelősségteljesen!
