Figyelmeztetnek a szakemberek: ez a magas vérnyomás szokatlan tünete

A szakértők a magas vérnyomás szokatlan tünetére figyelmeztetnek, amelyet az érintett betegeknek érdemes kivizsgáltatniuk.

Ha ezt tapasztalod érdemes kivizsgáltatnod Fotó: Pexels

Mind az NHS , mind a British Hearth Foundation (BHF) szerint az orrvérzés számos olyan tünet közé tartozik, amelyek magas vérnyomásra utalhatnak. A szervezet azt is közölte, hogy a homályos látás, a légszomj, a mellkasi fájdalom, a szédülés és a fejfájás is ennek a tünete lehet. A magas vérnyomást csendes gyilkosnak nevezik, mert hosszú ideig észrevétlen marad, és ha nem kezelik, akár halálhoz is vezethet.

Az Egyesült Királyságban több mint minden negyedik felnőttnek magas a vérnyomása, de sokan nem tudják, hogy ezzel a betegséggel küzdenek. Sok magas vérnyomásban szenvedő ember jól érzi magát és nincsen semmilyen különösebb panasza. Ha 40 év feletti, egészséges felnőtt vagy, akkor ajánlott legalább ötévente egyszer ellenőrizni a vérnyomásodat. De ha fokozottan veszélyeztetett vagy rá, akkor gyakrabban, ideális esetben évente legalább egyszer

- közölte a British Hearth Foundation.

A magas vérnyomás és az orrvérzés közötti kapcsolat feltehetően az orrban lévő erek károsodásának következménye. Az amerikai székhelyű Medical Associates of North Texas szerint:

− Bár a legtöbb szakértő úgy véli, hogy a magas vérnyomás önmagában nem okoz orrvérzést, - kivéve, ha az rendkívül magas - az orrban lévő ereket károsíthatja, ami valószínűbbé teszi a vérzést.