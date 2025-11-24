Emilio Lánya EsküvőHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
Stroke-ot kapott a színpadon, napokig nem tudott róla a híres rapper

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 24. 07:11
Hirtelen kezdtek el megjelenni a tünetei. Egy egész koncertet lenyomott annak ellenére, hogy stroke-ot kapott a színpadon.
Childish Gambino elmondta, hogy vele már sok szerencsétlenség történt, de a legdurvább az volt, amikor stroke-ot kapott a színpadon.

Childish Gambino a színpadon kapott stroke-ot / Fotó: AFP

Igazi nevén Donald Glover utolsó turnéjáról beszélve mondta el, hogy 42 évesen szenvedett stroke-ot, méghozzá a Los Angeles-i koncertjén.

Nem is érezte, hogy stroke-ot kapott a színpadon

Éppen a Dodger Stadiumban játszott egy fesztiválon, és bár akkor még semmi baja sem volt, a következő fellépésén kezdte rosszul érezni magát Louisianában. A rapper ezután Texasban keresett fel egy orvost, aki azonnal tudta, hogy stroke-ot kapott.

Nem igazán láttam jól, ezért amikor Houstonba mentünk, bementem a kórházba, és az orvos azt monta: 'Stroke-ot kapott.' Az első dolog, amire gondoltam, az volt, hogy 'Ó, én még mindig Jamie Foxxot utánozom.'

Bár próbált viccelődni a történtekről, elárulta, hogy úgy érzi, cserben hagyott pár embert, például az íreket, mert Írországban még nem járt.

Ez nem az egyetlen dolog, ami a turnén történt vele: a szívében lyukat találtak, ami műtétbe került, és a lábát is eltörte már korábban.

Lyukat találtak a szívemben. Szóval megműtöttek, majd aztán másodszorra is. Azt mondják, mindenkinek két élete van, és a második akkor kezdődik, amikor rájössz az első értékére

- tette hozzá a rapper.

Gambino a diagnózisa után lemondta turnéjának észak-amerikai, európai és egyesült királysági részét, hogy a felépülésre tudjon koncentrálni. 

A New World Tour volt az első turnéja 2019 óta, és ő maga Childish Gambino személyiségének utolsó fejezeteként emlegette azt. Donald Glover író és színész is, és szerepelt az FX drámájában, az Atlantában, amely a negyedik évad fináléjával ért véget 2022 novemberében - írja a Mirror.

